Así ha sido la primera semana de guerra entre EEUU e Israel contra Irán

Se cumple una semana del inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que se ha convertido en una de las crisis más graves en Oriente Medio en décadas.

Los combates, iniciados el 28 de febrero, ya se han extendido a al menos 16 países de la región, con miles de víctimas, ataques cruzados y una creciente preocupación internacional por una posible escalada mayor. La operación militar, denominada 'Furia Épica' por Washington y Tel Aviv, comenzó con una serie de bombardeos aéreos contra instalaciones militares y centros estratégicos en Irán.

Durante las primera horas del ataque murió el líder supremo iraní, Ali Jameneí, junto a varios altos cargos del régimen. El golpe descabezó temporalmente al poder político y religioso del país, y provocó una fuerte reacción de las autoridades iraníes, que declararon 40 días de luto nacional y establecieron un consejo de transición para dirigir el país.

La respuesta de Irán

La respuesta de Teherán no tardó mucho en llegar. Irán lanzó misiles y drones contra bases militares estadounidenses en países del Golfo como Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, además de atacar territorio israelí. Paralelamente, el Gobierno iraní ordenó cerrar el estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas que se comercializa globalmente.

El conflicto pronto se amplió más allá de Irán e Israel. La milicia Chií Hezbolá, entro en la guerra desde el Líbano, provocando una nueva ofensiva israelí en las afueras de Beirut. En apenas una semana, los ataques en territorio libanés han causado más de 200 muertos, cerca de 800 heridos y alrededor de 300.000 desplazados, según estimaciones preliminares.

Mientras tanto, los enfrentamientos también han alcanzado otros escenarios. Irán ha lanzado ataques con drones y misiles hacia países como Arabia Saudí, Turquía y Azerbaiyán, lo que ha elevado el temor a una guerra regional a gran escala. En uno de los episodios más graves en el mar, un submarino estadounidense hundió un buque iraní frente a la costa de Sri Lanka, con unas 180 personas a bordo.

La tensión se extiende a Europa

La tensión también ha sacudido a Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el refuerzo del arsenal nuclear francés y la construcción de un nuevo submarino de misiles balísticos, en lo que describió como una medida para "reforzar la disuasión estratégica". Paralelamente, varios países europeos han reforzado la defensa aérea en el Mediterráneo oriental, especialmente en apoyo a Chipre.

En el ámbito político, el presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado que su objetivo es lograr la "rendición incondicional" de Irán. El Senado estadounidense respaldó la continuidad de la operación militar al rechazar una resolución que buscaba detener la ofensiva. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reiterado su oposición a la guerra y ha mantenido su negativa a permitir el uso de las bases militares conjuntas de Rota y Morón para ataques en el conflicto.

Más de 1.200 muertos

Tras una semana de combates, las cifras de víctimas siguen aumentando. Solo en Irán se estiman más de 1.200 muertos y miles de heridos, además de más de 3.600 edificios civiles dañados por los bombardeos. A ello se suma la creciente preocupación económica mundial, ya que el bloqueo del Estrecho de Ormuz podría disparar el precio del petróleo hasta los 150 dólares por barril en las próximas semanas.

Con los ataques aún en curso, incluyendo bombardeos israelíes sobre Teherán y lanzamientos de misiles iraníes hacia Tel Aviv, la comunidad internacional teme que el conflicto entre en una nueva fase aún más destructiva. Diplomáticos y organismos internacionales advierten de que, sin un alto el fuego o negociaciones urgentes, la guerra podría extenderse todavía más allá de Oriente Medio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.