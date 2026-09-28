Condenados 10 hombres a más de 130 años de prisión por intentar quemar a una madre y a su hija

10 hombres han sido condenados a 130 años de cárcel en total por provocar un incendio en una casa en un "ataque de venganza" que dejó gravemente heridas a una madre y a su hija adolescente. Los hechos se remontan al 16 de diciembre de 2021, poco antes de las 23:00 horas; un grupo de hombres rompió las ventanas de la planta baja de una vivienda situada en Beverley Drive, en Stoke-on-Trent, y vertió gasolina en el recibidor y en el exterior de la ventana del salón.

Una pelea callejera previa, el motivo del "ataque de venganza"

A las 16:00 horas de la tarde del día del incendio se produjo una pelea entre 4 personas; según la Policía, la pelea, ocurrida en Kildare Street, en Longton, terminó con uno de ellos herido por una puñalada en el hombro y tuvo que acudir al hospital. Horas después del incidente, un grupo de hombres se dirigió a la vivienda situada en Beverly Drive exigiendo hablar con uno de los implicados en la pelea. A causa de la ausencia del susodicho y por ser el principal acusado del apuñalamiento del hombre en pelea callejera, se produjo este incendio en un ataque de venganza. La expareja de uno de los implicados en la reyerta se encontraba "tranquilamente en su casa" en ese momento y no sabía que él había estado implicado en una pelea callejera horas antes. Su hija adolescente estaba "con el teléfono arriba" cuando escuchó a los hombres entrar en la vivienda y exigir saber dónde estaba su padrastro.

Una madre y su hija sufrieron quemaduras por el ataque a su vivienda

A causa de esto, una mujer de 31 años y una niña de 13 que se encontraban dentro de la casa se vieron obligadas a saltar por la ventana del piso superior de la vivienda. La Policía confirmó que la madre recibió un golpe en la cabeza y fue rociada con fuego. Sufrió quemaduras en el 65 % de su cuerpo, además de una fractura de pelvis, varias costillas rotas y un corte en el hígado. La menor sufrió quemaduras en el 15 % de su brazo y tuvo que someterse a injertos de piel. La menor recordó haber escuchado a su madre gritar mientras tenía "el pelo, la cara, los brazos y las piernas" en llamas y se encontraba desnuda.

Varios de los acusados se declararon culpables antes del proceso

El juicio, que se prolongó durante 11 semanas, se celebró en el Tribunal de la Corona de Nottingham y concluyó en febrero. Varios de los acusados se habían declarado culpables antes de que comenzara el proceso. Este martes, en el Tribunal de la Corona de Leicester, siete hombres fueron condenados, mientras que otros tres ya habían recibido sentencia en el Tribunal de la Corona de Stoke-on-Trent. Entre las penas más elevadas se encuentran las de Shakil Uddin, condenado a 34 años; Ali Abbas, a 25 años; Haris Mahmood, a 24 años y nueve meses; Riyadh Iqbal y Lukman Khan, a 12 años y medio cada uno; Tayyeb Majeed, a 10 años y medio; y Muhammad Sufyaan-Shah, a 11 años y medio.