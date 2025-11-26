Los andamios de bambú, responsables de propagar el terrible incendio en los rascacielos de Hong Kong

Al menos 36 personas han muerto y 29 han resultado hospitalizadas, siete en estado grave, tras un gran incendio de una urbanización en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong. Además, 279 personas están desaparecidas. El fuego se originó en los andamios de bambú que cubrían un edificio del distrito y se ha propagado rápidamente a los otros bloques del complejo, que también tenían las mismas estructuras en sus fachadas por trabajos de renovación.

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se encuentra en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que provocaron el descontento entre varios de los residentes el año pasado. El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a aproximadamente 4.000 residentes.

El incendio lleva al menos 8 horas activo y hay un número indeterminado depersonas atrapadas en los edificios.

Más casos recientes

Este no es el primer incidente en el que los andamios de bambú han supuesto un problema en Hong Kong, ya que hay una serie de incendios en Hong Kong anteriores a este que han mostrado las vulnerabilidades en las construcciones y en la renovación urbana.

El pasado octubre, un fuego en los andamios del exterior de la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y llegó a causar la hospitalización de cuatro personas, según informa EFE.

Las autoridades del Departamento de Edificios confirmaron entonces la integridad estructural del inmueble, aunque detectaron algunos materiales sueltos en la fachada que debían ser retirados de manera inmediata.

Los renovaciones en esa torre, que incluían reparaciones menores en paredes exteriores y soportes de aire acondicionado, utilizaban cubiertas protectoras, redes y lonas estándar, pero el incendio dañó solamente la fachada, sin llegar a afectar al interior.

En ese momento, los expertos apuntaron a chispas de soldadura en obras o colillas de cigarrillos abandonadas como posibles orígenes del incendio.

Estos episodios destacan preocupaciones sobre la seguridad en los andamios de bambú, comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo, que suelen estar vinculados a actividades de renovación, materiales inflamables u otros posibles causantes de un fuego, en un contexto de alta densidad poblacional en las ciudades y condiciones climáticas que tienden a la sequía.

