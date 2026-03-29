Los arqueólogos hallan un altar rodeado de cráneos decapitados en México: "Dejaban marcas del corte en los huesos"

En Tula, en México, un grupo de arqueólogos ha descubierto un antiguo altar ceremonial tolteca de hace 1.000 años. Este estaba rodeado de cuatro cráneos decapitados. Los expertos creen que se trata de sacrificios humanos.

Cráneo decapitado | Instituto Nacional de Antropología e Historia

El altar tiene una base de piedra labrada y mide aproximadamente un metro por cada lado. También cuenta con al menos tres secciones bajas y sin escalones. Las cuatro calaveras están colocadas de forma estratégica alrededor de la base.

En principio aparecieron dos cráneos, uno orientado hacia la parte superior y otro hacia el suroeste. A medida que los especialistas descendieron en los niveles, debajo de un apisonado con un estucado, posiblemente de cal con arena, se encontraron los otros dos cráneos decapitados.

Esqueletos incompletos

El grupo de arqueólogos opina que es poco probable que se hallen esqueletos completos en la zona, ya que, en los sacrificios rituales solo ofrecían ciertas partes del cuerpo generalmente. Sin embargo, sí se encontraron huesos largos, que se creen que son fémures. También se encontraron algunos objetos: cuencos negros, fragmentos de obsidiana y cuchillas. Cabe la posibilidad de que estos se utilizaran en las decapitaciones.

Altar ceremonial | Instituto Nacional de Antropología e Historia

"En este caso, aunque ya se trabajaban metales en el periodo Posclásico, sabemos que aquí las decapitaciones todavía se realizaban con cuchillos de obsidiana o sílex, y que dejaban marcas de corte en los huesos", explica el arqueólogo Francisco Víctor Heredia Guillén.

Por otra parte, en la excavación también se encontraron restos de muros. "Suponemos que se trataba de habitaciones o parte de un contexto de élite, o bien, para grupos de mayor rango, restos de palacios que pudieron haber existido en el lugar", añadió Heredia.

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