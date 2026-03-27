México busca dos embarcaciones perdidas en el Caribe con nueve tripulantes y ayuda para Cuba

La Secretaría de Marina (Semar) de México ha puesto en marcha las tareas de búsqueda y rescate de dos embarcaciones con un total de nueve tripulantes de distintas nacionalidades, según ha detallado este jueves el Gobierno de México en un comunicado. Los veleros zarparon el pasado sábado 21 de marzo desde Isla Mujeres, en el estado caribeño de Quintana Roo, rumbo a La Habana cargados de ayuda humanitaria.

En pleno deterioro económico del país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, las embarcaciones fueron las dos últimas de la delegación mexicana del convoy 'Nuestra América' en partir.

Varios activistas ocupaban ambos barcos, entre ellos seis hombres, dos mujeres y un menor de edad de tres años. Sin noticias hasta el momento, el Ejecutivo ha alarmado de que las embarcaciones tendrían que haber llegado a su destino entre los días 24 y 25 de marzo.

Despliegue de emergencia

Los protocolos previstos para este tipo de incidentes se han puesto en marcha “de forma inmediata” al momento que no pudo confirmarse la llegada en la fecha estimada.

“Como parte de las acciones implementadas, se ha alertado a los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esos mandos, además de emitir avisos a la comunidad marítima, con el propósito de ampliar las capacidades de localización”, ha indicado la Administración mexicana.

En paralelo, la Semar ha declarado que mantiene coordinación internacional con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de los países de los nueve desaparecidos "con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real": Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

De la misma forma, se ha alertado a los mandos navales de Puerto de Isla Mujeres, en Quintana Roo, así como con diversas instancias técnicas de la Armada de México (ENSAR).

Además, unidades de superficie y medios aéreos realizan patrones de rastreo marítimo y aéreo a lo largo de la ruta entre Isla Mujeres y La Habana para detectar posibles desvíos de rumbo, condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la zona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.