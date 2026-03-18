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México invita al rey Felipe VI a asistir al Mundial de fútbol como un gesto de acercamiento

Claudia Sheinbaum traslada a Felipe VI una invitación en un contexto de acercamiento entre ambos países.

Felipe VI en el Congreso

México invita al rey Felipe VI a asistir al Mundial de fútbol como un gesto de acercamiento | EFE

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El Rey Felipe VI ha recibido una invitación oficial de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para asistir al Mundial de fútbol que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Así lo ha confirmado la Casa de S. M. el Rey, que ha acogido la propuesta en el marco de la relación bilateral entre ambos países.

La invitación se formaliza a través de una carta en la que la mandataria mexicana pone en valor el significado del evento y su potencial para reforzar los vínculos entre ambas naciones.

Una invitación con carga simbólica

En su misiva, Sheinbaum destaca que el campeonato "constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España". La presidenta subraya además que esa relación está "forjada por una hermandad histórica y sustentada en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos".

Desde Zarzuela han señalado que la invitación ha sido recibida "con agrado", aunque por el momento no se ha confirmado si el monarca asistirá al evento.

La carta, fechada el 3 de febrero y recibida el día 24 del mismo mes, se enmarca en un momento de cambio en las relaciones entre España y México, tras varios años marcados por tensiones diplomáticas.

En los últimos días, el Rey ha realizado declaraciones en las que ha reconocido "abusos y controversias éticas" durante la conquista de América. Un gesto que ha sido valorado por el Ejecutivo mexicano como un paso en la dirección del entendimiento. La propia Sheinbaum ha señalado la necesidad de reconocer ese tipo de posicionamientos y avanzar en el diálogo entre ambos países.

Antecedentes de tensión

El origen del distanciamiento se remonta a 2019, cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, solicitó por carta a Felipe VI y al papa Francisco disculpas por los abusos cometidos durante la conquista.

A partir de ese momento, las relaciones se deterioraron. Uno de los episodios más significativos se produjo en 2024, cuando el monarca español no fue invitado a la toma de posesión de Sheinbaum. Como respuesta, España decidió no enviar representación oficial al acto.

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