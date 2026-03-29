Muere un hombre de 27 años tras caer desde un palco en el estadio Ciudad de México

Un hombre de 27 años falleció este domingo tras caer en la sección de palcos del Estadio Azteca, conocido también como estadio Ciudad de México, antes del partido amistoso entre México y Portugal.

"Cayó al saltar del segundo al primer nivel"

"En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero perdió la vida", explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en sus redes sociales.

El suceso mortal tuvo lugar justo antes de que comenzara el encuentro amistoso que enfrentó a las selecciones absolutas de México y Portugal que terminó en empate a cero. Un duelo que sirvió, entre otras cosas, para reabrir el estadio Azteca, el cual será sede en el próximo Mundial de Fútbol.

Tal y como cuentan testigos presenciales, el hombre intentó saltar de un nivel a otro del estadio por la parte externa para intentar llegar a un nivel inferior. Este se encontraba en estado de ebriedad, tal y como confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Tras el impacto contra el suelo fue atendido por los servicios médicos, que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Más de 4.600 policías, drones...

La tragedia ocurrió en medio del operativo 'Estadio Seguro', que desplegó más de 4.600 policías, drones, helicópteros y ambulancias para garantizar la seguridad de los asistentes. Sin embargo, la imprudencia y el exceso de alcohol se convirtieron en el detonante de un desenlace que marcó una jornada que debería haber sido festiva.

Ante las estrictas medidas, las calles cercanas al estadio se notaron apagadas sin las características porras, caras pintadas y efervescencia para un día tan esperado. El partido entre las selecciones mexicanas y portuguesa terminó sin goles pese a que ambos equipos alinearon a grandes estrellas, las cuales, eso sí, descasaron la mitad del partido.

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