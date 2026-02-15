Una joven streamer 'hackea' su cerebro con un mando a distancia

No es la primera vez que una joven streamer sorprende a sus seguidores con sus conocimientos sobre la utilización de su cerebro. Perri, una creadora muy conocida en Twitch, ha vuelto a impresionar con su último experimento: un dispositivo capaz de controlar el equilibrio de una persona mediante un mando a distancia.

La joven, que tiene un master en Psicología, consiguió 'engañar' a su mente gracias a un aparato que activa la estimulación galvánica vestibular (EGV). Explicó que el invento venía de pequeñas descargas eléctricas al nervio vestibular, lo que altera el sentido del equilibrio y genera la sensación de movimiento.

"He hackeado mi equilibrio", contaba en sus redes sociales. Gracias a un mando de videoconsola, Perri consiguió enviar diferentes señales que su cerebro interpretaba como órdenes reales de dirección.

Para lograrlo, se colocó un sensor detrás de la oreja conectado por cable a un joystick. Y a pesar de querer caminar en línea recta, su cuerpo seguía las 'instrucciones que recibía'. En el video muestra cómo, si quien maneja el mando mueve la palanca hacia la izquierda, ella también termina desplazándose hacia ese lado, aunque no quiera.

Sin embargo, la joven streamer no se conformó solo con eso y quiso ir a más: "Lo he conectado a un juego de carreras para sentir el movimiento de tracción también". Pero esta experiencia no acabó muy bien, ya que terminó mareada y con dolor de cabeza.

A pesar de haber probado y mostrado como funciona su invento, alertó a sus seguidores de su peligro, instando a no cometer las mismas prácticas: "No hagáis esto, no lo construyáis. No estoy de acuerdo con ello, es muy peligroso y yo no soy de fiar".

Si se utiliza este tipo de productos, pueden perjudicar al cerbero, aunque lo más novedoso es que este tipo de estimulación eléctrica se investiga para tratar enfermedades como el Parkinson. En sus redes citó que "en la década de 1830, Johannes Purkinje puso electrodos en sus orejas e informó de extrañas sensaciones de giro. 170 años después, investigadores japoneses comenzaron a intentar hacer lo que ellos llaman "control remoto" humanos".

De hecho, un estudio de V.Dávalos-Yerovi, A.Romeo, F. Escalada y M. Tejero, pubicado en la revista 'Science Direct', también respalda su potencial médico, aunque su la investigación sobre su uso sigue abierta: "Nuestros resultados sugieren una mejora aguda en la postura después de una sesión de EGV".

