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Apuestas millonarias en la web 'Polymarket': 400.000 dólares la captura de Maduro o 20.000 por las temperaturas

Varios casos recientes publicados en la plataforma señalan a manipulación de datos y movimientos financieros sospechosos.

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La web 'Polymarket' investigada por apuestas millonarias: De un secador en París a compartir información clasificada | Reuters

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Lucía Hernández
Publicado:

La web de apuestas 'Polymarket' se ha posicionado en el punto de mira y convertido en el centro de la polémica internacional, después de varios casos recientes que indican manipulación de datos, uso de información confidencial y movimientos financieros sospechosos vinculados a decisiones geopolíticas y económicas.

En París ha tenido lugar uno de los sucesos más llamativos. Las autoridades investigan la manipulación de un sensor meteorológico en el aeropuerto Charles Gaulle. Un grupo de individuos ganó un total de 34.000 dólares (29.000 euros), tras apostar que la temperatura en el aeropuerto subiría, repentinamente, 22 grados.

El 6 de abril, sobre las 19.00 horas, el sensor de temperatura alcanzó los grados estipulados y, minutos después, volvió a las temperaturas normales que estaba registrando. Un usuario de la plataforma ganó 14.000 dólares gracias a haber apostado por esa subida de temperatura. Del mismo modo, el 15 de abril, ocurrió lo mismo. El termómetro alcanzó de nuevo los 22 grados y le hizo ganar a otro usuario 20.000 dólares.

La agencia meteorológica nacional de Francia, Météo France, ha denunciado formalmente los hechos, ya que las sospechas apuntan a una intervención manual, como el uso de un secador de pelo (como sospechan algunos usuarios), para alterar los datos y beneficiarse económicamente.

Información clasificada a cambio de 400.000 dólares

En las últimas horas, en Estados Unidos, un soldado ha sido imputado por utilizar información clasificada sobre la operación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para realizar apuestas. El militar habría ganado más de 400.000 dólares (340.000 euros) al anticiparse a lo que iba a ocurrir en la misión.

Otro de los casos ocurrió el pasado martes. Una persona apostó 430 millones de dólares a una caída de petróleo antes de las 20.00 horas. Diez minutos antes de la hora, Trump había anunciado la ampliación del alto el fuego con Irán y el crudo cayó un 4%.

Estos episodios han llevado a organismos reguladores estadounidenses a abrir investigaciones, como el regulador de mercados. Mientras, la Casa Blanca ha advertido a sus empleados de que no utilicen información confidencial para operar en este tipo de plataformas.

Además, la plataforma ha registrado apuestas sobre escenarios geopolíticos vulnerables, que han coincidido en ocasiones con acontecimientos reales, alimentando las dudas sobre filtraciones o manipulación.

Expertos y autoridades advierten de que estos mercados, que operan en una zona regulatoria imprecisa, pueden convertirse en un factor de fraude y uso indebido de información sensible, donde operadores anónimos mueven grandes sumas de dinero apostando sobre la evolución de conflictos, decisiones políticas o la economía global.

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