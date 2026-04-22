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Estados Unidos renovará el mantenimiento de sus bases militares en Rota

La Armada de Estados Unidos prepara la renovación del contrato de mantenimiento de destructores y ampliará la base de Rota para acoger hasta seis buques

Imagen de archivo de la base de Rota

Imagen de archivo de la base de RotaEuropa Press

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Aya Fares
Publicado:

El fantasma de una huida estadounidense de la base de Rota se aleja. El ejército americano tiene ahora mismo con Navantia un contrato de mantenimiento de los destructores estadounidenses que se remonta a 2013. Tras más de una década de colaboración, la Armada de los Estados Unidos apuesta por prolongar la estancia de sus buques en la base naval de Rota (Cádiz), a pesar de las tensiones entre el gobierno de Trump y Sánchez debido a la guerra de Irán.

Para ello, están realizando un estudio de mercado entre distingos proveedores, que servirá para definir las condiciones del próximo contrato, cuya renovación está prevista para 2028. El acuerdo vigente, en marcha desde 2021 y valorado en 822 millones de euros, ha generado ya más de 12 millones de horas de trabajo y ha llegado a movilizar a más de 500 empleados por destructor en determinados períodos.

Se plantean mejoras en las instalaciones

De cara al futuro, se están valorando mejoras en las instalaciones. El octubre pasado, se incorporó el quinto destructor, el "Oscar Austin". Para 2026, ya está prevista la incorporación de un sexto destructor. Por ello, habrá también una ampliación de los muelles para dar servicio a los seis buques. Esta modernización será la segunda en una década, habiendo sido la primera entre 2010 y 2013, y supondrá una inversión superior a los 300 millones de euros.

Las obras, con una duración estimada de ocho años, permitirán prácticamente duplicar el espacio disponible mediante la construcción de tres nuevos muelles. Aunque hasta ahora la capacidad no representaba un problema, el aumento de destructores hace imprescindible esta ampliación, que aportará mejoras significativas en la operatividad de la base.

Tensa relación entre EEUU y España

La relación entre España y Estados Unidos se ha tensado aún más tras la decisión de Pedro Sánchez de prohibir el uso de las bases de Rota y Morón en las operaciones relacionadas con Oriente Medio. En medio de esta tensión, varios medios publicaron que Trump se planteaba castigar a España retirando las bases estadounidenses de nuestro país. De momento, nada indica sobre el terreno que esa amenaza, como muchas otras de Donald Trump, vaya a cumplirse.

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