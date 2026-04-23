Una familia de migrantes separada por el ICE en Estados Unidos, la foto del año en el World Press Photo 2026

La captura de un momento en el que los agentes de inmigración del ICE separan a una familia de migrantes galardonados ha sido premiado por la fundación World Press Photo a mejor foto del año. La autora ha sido la fotógrafa estadounidense Carol Guzy, de 70 años.

Ese instante refleja una de las consecuencias de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la imagen, publicada por 'Miami Herald', se observa como los agentes del ICE se llevan al padre, mientras su mujer y sus tres hijos se aferran a él desesperados.

Los niños, de entre 7 y 15 años, "queda desconsolados" tras la detención del "único sustento del hogar" familiar y enfrentándose a "dificultades económicas inmediatas y a un profundo trauma emocional". La persona que esta siendo llevada por los agentes estadounidenses es un migrante ecuatoriano sin antecedentes penales, según su familia, que fue detenido por el ICE tras acudir a una audiencia judicial en Nueva York.

La captura fue tomada en agosto de 2025 en uno de los edificios federales del país donde permitieron el acceso a periodistas gráficos. Durante varios días, Guzy junto con otros compañeros documentaban las detenciones de migrantes que acudían a sus citas judiciales.

Esta fotografía forma parte de un amplio reportaje sobre detenciones de migrantes en los tribunales neoyorquinos, que también ha sido galardonado en la categoría regional de 'Historias de América del Norte y Central' hace semanas. La autora subryo que el reconocimiento pone el foco en "el sufrimiento de innumerables familias", pero también en su "dignidad y resiliencia".

"Dolor inconsolable"

El jurado de la fundación ha considerado que la imagen no es un caso aislado, sino que refleja las consecuencias de una política que afecta a personas que cumplen "de buena fe" con los procedimientos legales.

La directora de World Press Photo, Joumana el Zein Khoury, lamentó que la fotografía ganadora "muestra el dolor inconsolable de unos niños que pierden a su padre en un lugar construido para impartir justicia". Para ella, esta política migratoria de Trump "ha convertido los tribunales en escenarios de vidas destrozadas".

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