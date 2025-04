Antonio Pelayo da las claves para la fecha de inicio del cónclave: "Lo marca la Constitución"

Una vez se oficialice el funeral y entierro del papa Francisco, comenzarán a sucederse todos los eventos previos al cónclave, momento en el que los cardenales electores se reunirán para elegir al sucesor de Francisco, el nuevo obispo de Roma. Pese a que las fechas del cónclave pueden variar dependiendo de varias situaciones, Antonio Pelayo, corresponsal de Antena 3 Noticias en Roma, ha explicado que todos los detalles del cónclave están regulados por la constitución apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por el papa Juan Pablo II y reformada por Benedicto XVI.

En esta constitución se establece que "el cónclave tiene que comenzar entre los 15 y los 20 días posteriores a la muerte del pontífice, por tanto estamos hablando de la primera semana de mayo", señala Pelayo. "Si será el lunes, martes o miércoles, lo decidirán los cardenales después del funeral, el próximo lunes o martes", apostilla.

Del funeral al cónclave

El primer paso para que de comienzo la serie de eventos previos al cónclave es celebrar el funeral del papa. La misa por Francisco se celebrará el sábado 26 de abril, a las 10 de la mañana, en la Basílica de San Pedro y será presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, y no por el camarlengo Kevin Farrel. Tan pronto como termine el funeral, el cortejo fúnebre trasladará el cuerpo de Francisco hasta la basílica de Santa María la Mayor, lugar donde el sumo pontífice ha pedido ser enterrado, tal y como figura en su testamento. Su descanso eterno será entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, en un sepulcro "sencillo, en tierra, sin ornamentos particulares y con la única inscripción: Franciscus", tal y como señaló el papa.

Ese día también se celebrará la misa exequial, o lo que es lo mismo, la primera Eucaristía de los Novendiales, los nueve días de misas consecutivas en sufragio por el alma del papa, que comenzarán el sábado y se prolongarán hasta el 4 de mayo. Durante estas misas novendiales no se puede celebrar el cónclave, pero si que se llevarán a cabo las Congregaciones Generales, donde los cardenales electores y no electores debatirán acerca del estado actual de la Iglesia y los retos a los que se enfrenta el próximo papa. Mediante estas reuniones, los miembros del Colegio Cardenalicio se conocen entre ellos y se comienza a encontrar los diferentes perfiles "papables", aquellos que parten con ventaja cuando den comienzo las votaciones.

Estas Congregaciones Generales ya han comenzado, la primera tuvo lugar el martes 22. Sin embargo, como la mayoría de los 252 purpurados no se encontraban en Roma, la reunión contó con menos de 70 cardenales. La segunda tuvo lugar el pasado miércoles 23 por la tarde, a partir de la cual se prevé que estas congregaciones se celebren de forma diaria.

¿Cuándo se convocará el cónclave?

Según la constitución apostólica, se estipula que la fecha será fijada en una de las primeras congregaciones generales, por lo que, poco después del funeral del papa, el Colegio Cardenalicio anunciará el inicio del cónclave y la misa Pro Eligendo Pontífice. Esta misa es la que precede al inicio de las votaciones, uno o dos días después de los novendiales y será la última aparición pública de los cardenales electores antes de la elección del nuevo sumo pontífice. Tras esta eucaristía, se trasladarán a la Capilla Sixtina para dar lugar al cónclave.

Las normas vaticanas establecen que el cónclave no puede convocarse durante los novendiales, pero tampoco más allá del vigésimo día tras la muerte del papa. Al terminarse los novendiales el 4 de mayo, se espera que las votaciones comiencen el 5 o 6 de mayo, y no más tarde del día 10. En el caso del papa Benedicto XVI no hubo misas exequiales, puesto que renunció en vida, por lo que habría que remontarnos hasta el caso del papa Juan Pablo II. El cónclave tras su muerte empezó dos días después de los novendiales, si se procede de la misma forma, la fecha más probable será el 6 de mayo.

