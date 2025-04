Esta será la distribución de asientos en el funeral del papa: los reyes por delante de Trump

El rey Felipe VI y la reina Letizia encabezarán la representación española en el funeral del papa Francisco, que tendrá lugar el próximo sábado a las 10:00 horas en la escalinata de la Basílica de San Pedro. Por parte del Gobierno, las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, junto con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, viajarán en representación del ejecutivo.

Sin embargo, no acudirá a la ceremonia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes del Ejecutivo explican que en la mayoría de situaciones en las que se invita al jefe del Estado no asisten ambos mandatarios y que se cede todo el protagonismo al monarca. En cambio, el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo si acudirá a Roma tras la invitación de Moncloa de participar en la delegación. A su vez, desde el Ejecutivo afirman que no pueden decir quién más irá a la espera de invitaciones posibles por parte del Vaticano.

Al funeral del predecesor de Francisco, el papa Benedicto XVI, acudieron la reina Sofía y el ministro Félix Bolaños. Pero ese funeral, celebrado en enero de 2023, no tenía el rango de funeral de Estado debido a la condición de emérito del anterior pontífice. Las únicas delegaciones invitadas oficialmente fueron la de Italia, por la relación que tiene el Vaticano con el país, y Alemania, por ser el natal de Ratzinger. El resto de asistentes acudieron a título personal.

Así será el orden de asientos

El protocolo de la Iglesia para el funeral del sumo pontífice es muy estricto y sigue un ordenamiento muy claro. En primera fila se sentarán Giorgia Meloni y Javier Milei, en representación de las naciones del papa. Argentino de nacimiento y residente en Roma al ser elegido sumo pontífice. La segunda fila queda reservada para los reyes, donde se situarán Felipe y Letizia, acompañados de otros monarcas como los de Bélgica, los grandes duques de Luxemburgo, el príncipe Guillermo en representación de la casa real británica, entre otros.

En tercera fila se situarán los demás jefes de estado y sus respectivas representaciones siguiendo el orden alfabético francés, el idioma diplomático del Vaticano, por lo que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se sentará al lado de la delegación española. Por otro lado, el protocolo exige una vestimenta de luto riguroso, solo permite llevar perlas como accesorio a las mujeres y, en el caso de las reinas católicas, se les permite vestir de blanco, aunque no es lo habitual. En el funeral que despedirá al papa Francisco también habrá un grupo de personas necesitadas a las que el sumo pontífice siempre asistió.

