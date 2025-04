El Papa Francisco "quería morir en casa" y aceptó el final con mucha paz: su médico relata sus últimos momentos

El Papa Francisco falleció el domingo 21 de abril a las 7:35 de la mañana en su residencia en la Casa Santa Marta, dentro del Vaticano. Según el parte médico, murió a causa de un ictus que le provocó un coma y, poco después, una parada cardíaca. El doctor Sergio Alfieri, uno de los médicos que más de cerca acompañó al Papa Francisco en los últimos años, ha compartido cómo fueron sus últimos momentos.

El deseo del Papa Francisco era claro: no quería morir en un hospital. Así lo ha explicado a los medios italianos Alfieri, quien fue también su cirujano en intervenciones anteriores y uno de sus médicos más cercanos. "Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarle pero no contestaba", recordó. Fue entonces cuando entendió que ya no podía hacer nada más: "No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. Estaba en coma"

El médico también señala que no se le trasladó al hospital porque su voluntad, repetida en numerosas ocasiones, era "morir en casa", dentro del Vaticano. De hecho, durante su última estancia en el hospital Gemelli había pedido expresamente que, en ningún caso, se le intubara. "Le habría ayudado a respirar, pero habría sido difícil volver atrás y extubarle, con los pulmones infectados de virus”, explicaba.

Una despedida en paz

Quien avisó al médico fue su asistente personal de salud, Massimiliano Strappetti, a quien Francisco consideraba "como un hijo". "El lunes hacia las 5:30 de la mañana recibí una llamada de Strappetti: El Santo Padre está muy enfermo tenemos que volver al Gemelli. Preavisé a todos y veinte minutos después estaba allí en Santa Marta, parecía difícil pensar que fuera necesario un ingreso".

"Corríamos el riesgo de que muriera en el traslado, le expliqué que la hospitalización habría sido inútil". Él conocía bien su deseo de morir en su hogar y así se respetó. "Murió poco después", decía Alfieri.

También ha contado que, en los últimos días, el Papa parecía haber aceptado el final con mucha paz. Recordó, por ejemplo, cómo durante el Domingo de Resurrección aceptó dar una vuelta por la plaza de San Pedroentre los fieles, algo que no era habitual. "Es como si, acercándose al final, hubiera decidido hacer lo que tuviera que hacer", añadía.

Sobre la causa exacta de la muerte, Alfieri cree que fue un infarto cerebral repentino. "Fue uno de esos infartos que te llevan en una hora, quizá se inició un émbolo y ocluyó un vaso sanguíneo del cerebro. Quizá hubo una hemorragia. Son sucesos que le pueden ocurrir a cualquiera, pero los ancianos corren más riesgo, sobre todo si se mueven poco", ha explicado.

