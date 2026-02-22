Duras imágenes en Libia: el mar arrastra a la orilla los cadáveres de varios migrantes, uno de ellos menor de edad

El mar ha vuelto a convertir una playa de la costa occidental de Libia en el final trágico de una travesía migratoria. Según se puede ver en las imágenes, el oleaje arrastró hasta la orilla varios cadáveres de migrantes, entre ellos el de un menor. Algunos cuerpos todavía llevaban puestos flotadores, un detalle que subraya la desesperación con la que muchas personas se lanzan al Mediterráneo en busca de una ruta hacia Europa.

La triste realidad es que Libia funciona como corredor de tránsito para miles de migrantes que intentan alcanzar territorio europeo por la ruta del Mediterráneo central, una de las más mortíferas.

Organismos internacionales y agencias de la ONU llevan tiempo alertando de que el peligro no se limita al mar. Un reciente informe de Naciones Unidas describe violencia y abusos graves contra migrantes en Libia, con detenciones arbitrarias y redes criminales que operan en un contexto de inestabilidad prolongada.

