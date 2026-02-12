Tiroteo en una escuela de Tailandia: muere la directora y al menos dos alumnos resultan heridos

Alrededor de las 16:45 hora local, un hombre armado irrumpió en la escuela Patong Prathan Kiriwat de Hat Yai, Tailandia, y abrió dos o tres ráfagas de fuego tras las que tomó a varios rehenes, profesores y alumnos.

A consecuencia de este tiroteo ha muerto la directora de la escuela y según el Ministerio de Sanidad dos estudiantes, una de ellas de 14 años, han tenido que ser trasladadas al hospital. La directora recibió disparos en el pecho y en el torso, mientras que la adolescente fue herida de bala en el abdomen, y ambas fueron intervenidas quirúrgicamente, de acuerdo con las autoridades sanitarias. La tercera víctima sufrió lesiones en el tobillo al huir. El sospechoso ha sido detenido.

"La Policía Real Tailandesa expresa sus condolencias a la familia de la Sra. Sasipatchara Sinsamosorn, directora de la escuela Patong Prathan Kiriwat, quien falleció a causa del incidente", señalaron los agentes en una publicación en su perfil de Facebook.

El resto de rehenes fueron rescatadas a "salvo", pero todavía no ha trascendido el número total de personas que quedaron retenidas por el sospechoso ni el estado de cada una.

El presunto agresor, antes de irrumpir armado en la escuela atacó a un agente de policía con un cuchillo y luego robó la pistola. Por los datos publicados no tiene antecedentes y en el momento de la detención sufrió alguna herida. La cadena pública Thai PBS ha publicado que el ataque se debió a motivos personales, lo que no ha confirmado por el momento la Policía, que investiga las causas de lo sucedido.

Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales, con facilidad de acceso a las mismas para personal del Ejército y la Policía, y normativas laxas y anticuadas para su adquisición por parte de la población civil.

Este tiroteo ocurre después del registrado en un instituto en Canadá donde al menos 10 personas perdieron la vida y 25 resultaron heridas.