Al-Assad no dimitirá y niega el empleo de armas químicas en Siria

El presidente de Siria, Bashar Al Assad, ha asegurado en una entrevista al diario argentino 'Clarín' que no tiene intención de renunciar al poder, ha desmentido que el régimen esté empleado armas químicas en el conflicto sirio y finalmente ha declarado que las negociaciones de paz con los rebeldes serán imposibles mientras la insurgencia no se presente como una "entidad única".

"Los rebeldes están formados por grupos y bandas diferentes. No docenas, sino cientos. Son una mezcolanza y cada grupo tiene su líder local. ¿Quién puede unir a miles de personas? No podemos discutir un calendario (de reuniones) con la otra parte si no sabemos quienes son", ha explicado Al-Assad.

Del mismo modo, Bashar Al Assad ha rechazado las denuncias vertidas por Estados Unidos e Israel sobre el supuesto uso de armas químicas realizado por sus fuerzas en los combates contra los rebeldes y poblaciones civiles.

"Esas declaraciones con relación a armas químicas cambian cada día. Las armas químicas son armas de destrucción masiva. Dicen que las usamos contra zonas residenciales. Si digo que una bomba nuclear fue arrojada sobre un suburbio y el saldo de victimas es diez o veinte personas, ¿acaso me creerían?", ha declarado Al-Assad.

"El uso de armas químicas en zonas residenciales significa matar miles o decenas de miles de personas en cuestión de minutos. ¿Quién podría ocultar semejante cosa?", se preguntó el presidente.

Por otro lado, Siria planea elecciones presidenciales en 2014. Hasta entonces, Al-Assad ha asegurado que seguirá en el cargo. "Renunciar sería huir", ha sostenido.

"No sé si Kerry u otro han recibido un poder del pueblo sirio para hablar en su nombre sobre quien debe irse y quien debe permanecer. Esto lo determinará el pueblo sirio en las elecciones presidenciales de 2014", ha asegurado el presidente, quien ha eludido concretar si los comicios contarán con la presencia de observadores internacionales para legitimar los resultados.

El presidente se ha mostado finalmente escéptico ante la posibilidad de la celebración de una conferencia de paz auspiciada por Estados Unidos y Rusia para poner fin a un conflicto que no se detendrá durante la celebración de las negociaciones.

"Debemos ser claros ... hay confusión en el mundo entre la solución política y el terrorismo. Ellos creen que una conferencia política detendrá el terrorismo sobre el terreno. Eso es irreal", ha considerado.

El presidente también ha dudado sobre las intenciones de la comunidad internacional sobre una solución negociada al conflicto sirio: "No creemos que muchos países occidentales quieran efectivamente una solución en Siria", y, más aún, ha expresado su temor ante una posible intervención internacional.