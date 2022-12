Alabama y Utah se suman a la prohibición de TikTok por precaución en la seguridad nacional

Preocupación de seguridad nacional, es el motivo por el que los estados de Alabama y Utah son los últimos en unirse a otros estadounidenses en prohibir el uso de la aplicación TikTok para compartir vídeos cortos en dispositivos del gobierno estatal y redes informáticas.

Una medida que sigue las advertencias del director del FBI. Chris Wray dijo el mes pasado que el gobierno chino podría usar la aplicación propiedad de 'ByteDance' para controlar la recopilación de datos de millones de usuarios estadounidenses o controlar el algoritmo de recomendación, que podría usarse para operaciones de influencia.

"De manera inquietante, TikTok recopila grandes cantidades de datos, muchos de los cuales no tienen una conexión legítima con el supuesto propósito de la aplicación de compartir vídeos. El uso de TikTok crea una vulnerabilidad inaceptable para las operaciones de infiltración chinas", ha dicho el gobernador de Alabama. Su directiva también ordena a las agencias del poder ejecutivo que tomen todas las medidas necesarias para evitar que TikTok acceda a datos estatales confidenciales.

Algo parecido a lo que manifestó el de Utah. Spencer Cox dijo en un tuit: “El acceso de China a los datos recopilados por TikTok presenta una amenaza para nuestra seguridad cibernética. Como resultado, eliminamos nuestra cuenta de TikTok y ordenamos lo mismo en todos los dispositivos estatales. Debemos proteger a los habitantes de Utah y asegurarnos de que la gente de Utah pueda confiar en los sistemas de seguridad del estado”, aseguraba el gobernador republicano.

Malestar en TikTok

Las medidas no han sentado bien en la compañía: "Estamos decepcionados de que tantos estados se suban al carro para promulgar políticas basadas en falsedades infundadas y políticamente cargadas sobre TikTok", dijo un portavoz en un comunicado.

Sin embargo, TikTok no opera dentro de China, sino que 'Bytedance' ofrece una versión similar de la aplicación a los clientes chinos. En septiembre, la directora de operaciones de TikTok, Vanessa Pappas, testificó en una audiencia ante el Senado y dijo que la compañía no almacena datos de usuarios estadounidenses en China y no comparte ninguno con 'Bytedance'.

El comisionado federal de comunicaciones de EEUU, Brendan Carr, también en un tuit, declaraba que al menos nueve estados han tomado medidas en TikTok "basándose en las graves amenazas de seguridad que presenta". Entre esos estados están, por ejemplo, Texas, Maryland, Carolina del Sur y Dakota del Sur.

Indiana también ha demandado a la aplicación, alegando que está engañando a los usuarios sobre el acceso de China a sus datos y está exponiendo a los niños a contenido para adultos.

Donald Trump ya comenzó

En 2020, el expresidente Donald Trump intentó impedir que los nuevos usuarios estadounidenses descargaran WeChat y TikTok, lo que habría bloqueado en la práctica el uso de estas aplicaciones en EEUU, pero perdió una serie de batallas judiciales.

En junio de 2021, el presidente Joe Biden retiró las órdenes ejecutivas de Trump que buscaban prohibir las descargas y ordenó al Departamento de Comercio que realizara una revisión de las preocupaciones de seguridad planteadas por las aplicaciones.