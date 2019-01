AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este martes 15 de enero

Día clave para el brexit en el Parlamento Británico

Theresa May se enfrenta este martes a una trascendental votación en el Parlamento. Su objetivo sigue siendo conseguir el aval de los diputados a su plan del 'brexit'. Pero no las tiene todas consigo. Las quinielas están abiertas y podría pasar cualquier cosa. El lunes quemó su último cartucho para convencer a los diputados a los que prácticamente suplicó. Si sale el No, tendrá que presentar un plan B que reconoce no tener. Se espera que el líder laborista, Jeremy Corbyn, presente una moción de censura una vez fracase la votación.

Macron defiende su gestión durante el debate nacional

Con los índices de popularidad por el suelo, el presidente Macron protagoniza a su primer debate nacional. Una sesión en la que dará cuenta de su gestión en la crisis de los “chalecos amarillos”. Macron ha invitado a los franceses a participar en el "gran debate nacional" con el objetivo de calmar las protestas en el país. El presidente francés ha propuesto 30 temas para debatir y retomar la iniciativa antes de las elecciones europeas. Con objetivo de "transformar la ira en soluciones", las instituciones celebran durante dos meses debates de participación ciudadana

Maduro llama Hitler a Jair Bolsonaro

Nicolás Maduro arremete contra su homólogo brasileño a quien define como un "Hitler en tiempos modernos". Dice que Bolsorano "no tiene coraje ni decisión propia, porque es un títere, un pelele en grupos de sectas" y que “el pueblo se encargará de él”. Brasil no reconoce el gobierno de Maduro al que califica de ilegítimo. Solo reconocen como autoridad a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y en desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde 2016.

Nueva caravana de migrantes con destino a Estados Unidos

Una nueva caravana de migrantes ha comenzado a formarse en el norte de Honduras. Esperan poder partir este martes con rumbo hacia Estados Unidos. Su idea es cruzar Guatemala y llegar a México donde esperan cruzar a Estados Unidos. El gobierno hondureño ha lanzado una campaña alertando riesgos en la ruta y la dificultad de pisar suelo estadounidense. Al menos 11 hondureños de la primera caravana, que salió en octubre de 2018, han muerto en su intento por llegar a Estados Unidos.