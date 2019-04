AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este lunes 12 de noviembre

Cenizas y desolación en el Estado Dorado, California

La cifra de muertos por los tres grandes incendios declarados ya han superado la treintena. Se busca también a un centenar de desaparecidos entre los restos calcinados. Uno de los fuegos, el llamado “Camp Fire” es ya el más letal de la historia del Estado. Además, 300.000 personas han tenido que abandonar sus casas en Malibú, Ventura, Los Ángeles, entre otros condados. La mayoría de los fallecidos fueron sorprendido en la población de Paradise, de 26.000 habitantes, que ha quemado por entero. La autopista 101, una de las principales arterias entre el norte y sur de California, ha sido cortada al tráfico.

La caravana de migrantes avanza hacia el Norte

Una avanzadilla formada por 85 personas del colectivo LGTB han llegado ya a la frontera con Estados Unidos a bordo de autobuses costeados con fondos privados. El grupo se hospeda en un domicilio particular en la zona Playas de Tijuana. Entretanto, el grueso de los migrantes están atravesando el Estado de Guanajato. En su mayoría son hondureños, salvadoreños y nicaragüenses que viajan a pie o en camiones. Según las autoridades, en el gran grupo que avanza hacia el norte hay más de 1700 menores y 24 mujeres embarazadas.

Yemen: Guerra y hambre

La ciudad portuaria de Al Hudeida, en el oeste del país, es el escenario de un recrudecimiento de los combates que se libran los rebeldes hutíes respaldados por Irán y las fuerzas de la coalición liderada por Riyad. Desdelos prmeros días de noviembre han muerto 600 personas en diversos enfrentamientos armados. Los hutíes todavía defienden varios barrios del puerto, un enclave estratégico por el que entra el 80% de los suministros en Yemen. La ONU advierte que un ataque a gran escala en la ciudad agravará la hambruna que ya padecen millones de personas.

La congresista más joven de la historia del país no tiene dinero para mudarse a Washington

Alexandria Ocasio-Cortez se queja de que no tiene dinero para poder mudarse a Washington, el lugar de su futuro trabajo como congresista de los Estados Unidos. Ella no puede trabajar porque es miembro del Congreso y no empezará a cobrar hasta enero. “Tengo 3 meses sin salario porque soy parte del Congreso. Así que, ¿cómo consigo un apartamento en Washington?, se ha quejado.