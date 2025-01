Agreden sexualmente y roban a dos tripulantes de Virgin tras salir de un club nocturno en Fiyi

Dos tripulantes de la aerolínea Virgin Australia, un hombre y una mujer, habrían sido víctimas de robo y agresión sexual en la ciudad de Nadi, en Fiyi, durante la madrugada de Año Nuevo. El personal de cabina se encontraba de escala en la isla principal del archipiélago, a la espera de emprender vuelo al día siguiente. Según las primeras informaciones, la tripulación participó en las celebraciones de Fin de Año en el club nocturno Bar One, donde dos de sus integrantes habrían sido atacados.

El inspector jefe de la Policía de Fiyi, Juki Fong Chew, detalló a los medios locales: "Desafortunadamente, dos de los miembros de la tripulación fueron víctimas de un presunto robo y de una agresión sexual tras abandonar el club nocturno, cuando intentaban regresar a su hotel"

La agresión sucedió a primera hora del 1 de enero, según la investigación preliminar. Ambos tripulantes permanecen bajo supervisión médica y han contado con el apoyo de las autoridades y del equipo de la aerolínea.

Viliame R. Gavoka, viceministro de Turismo y Aviación Civil de Fiyi, confirmó en un comunicado la gravedad de los hechos, y ha subrayado que las víctimas "son tripulantes de una aerolínea extranjera". En palabras del funcionario: "Se informó de un supuesto robo y agresión sexual; nuestros pensamientos están con ellos y su bienestar. La Policía investiga y esperamos que se haga justicia".

Por su parte, Teri O’Toole, secretaria federal de auxiliares de vuelo de Australia, se mostró consternada al conocer el suceso: "No es un hecho común, pero tampoco es la primera vez que ocurre algo así. Todo el sector se encuentra conmocionado".

La aerolínea australiana ha expresado su apoyo a los afectados y ha asegurado que "lo principal es la recuperación y seguridad de los compañeros de equipo". Además, han enviado personal especializado a la isla para brindar asistencia directa a los tripulantes.

Búsqueda de sospechosos y medidas de seguridad

La investigación policial apunta a que los hechos ocurrieron en dos ataques separados: uno por robo contra el tripulante masculino y otro por agresión sexual contra la mujer. Se cree que el responsable, o los responsables, asaltaron a las víctimas cuando salieron del local para emprender el camino de vuelta al lugar donde pernoctaban.

Según el testimonio de varios presentes, la zona del Bar One se encontraba repleta de turistas y residentes festejando el comienzo del año. El arresto de un sospechoso ha sido confirmado por las autoridades, aunque no han transcendido más detalles."Estamos siguiendo varias pistas sólidas; no hay indicios de que exista una amenaza adicional", señaló un portavoz policial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com