Muere el influencer colombiano Alejo Little tras años visibilizando la displasia ósea

"Mido 90 cm y nada me ha quedado grande". Esa era la carta de presentación de Alejo Little, un humorista e influencer colombiano que ha muerto tras años visibilizando cómo se convive con la displasia ósea.

A través de sus redes sociales, el equipo de trabajo de Alejo ha confirmado su muerte. Indican que "no solo dejó recuerdos... dejó huellas en el alma de todos los que lo conocieron". Añaden que: "Es importante señalar que las complicaciones de salud que marcaron sus últimos años estuvieron vinculadas a las condiciones primarias presentes desde su infancia".

Alejo murió el pasado 13 de marzo con 33 años. Las displasias óseas son un grupo de más de 700 trastornos genéticos raros que afectan el desarrollo, crecimiento y forma de huesos y cartílagos desde la infancia.

Alejo ha sido la voz de este trastorno y lo ha hecho siempre dando su mejor versión. En las últimas semanas llegó a evidenciar en sus redes un deterioro. Fue con motivo de su cumpleaños cuando publicó: "Pensé que mi cumpleaños #33 iba a ser distinto pero no… solo pido a la vida poder volver a ser yo, a volver a encontrarle sentido a mis días y que mi mente esté sanamente para seguir ayudando sin importar de mi soledad porque le agradezco a Dios, mi escaso red de apoyo, el ideal, el que me está salvando".

Su espíritu de superación le llevó a conseguir más de 4 millones de seguidores en TikTok. Su amigo Carlos Feria reaccionaba al fallecimiento con un sentido mensaje: "Se pasó el tiempo y me arrepiento".