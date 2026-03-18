China insiste en el vía diplomática y evita el plan de Trump para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz

Trump tiene demasiados frentes abiertos como para centrarse en su inminente viaje a China. De ahí que el presidente asegurara que planeaba retrasar el viaje que tenía previsto realizar a finales de marzo para reunirse con su homólogo, Xi Jinping,

“Debido a la guerra, quiero estar aquí. Siento que tengo que estar aquí. Así que hemos solicitado posponerlo un mes más o menos, y espero con interés estar con ellos. Tenemos una muy buena relación”, ha explicado el presidente a la prensa.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya había avanzado que existía la posibilidad de posponer el viaje previsto entre el 31 de marzo y el 3 de abril, porque el mandatario está centrado en la ofensiva en Irán.

Aunque en una entrevista en Financial Times el mismo Trump dio a entender que podría retrasar la visita hasta conocer la postura de Beijing sobre si está dispuesto a ayudar a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito del petróleo que ha sido bloqueada por Irán en represalia por los ataques estadounidenses.

China se presenta como garante de estabilidad ante el conflicto en Oriente Medio

El problema es que ahora mismo China intenta proyectarse como un actor de estabilidad en la política global: el discurso oficial y mediático insiste en que el desorden político y económico generado por Washington refuerza la idea de un declive del liderazgo estadounidense y abre espacio para una mayor influencia china.

La ofensiva de Israel y Estados Unidos está resultando ser un "regalo" para los intereses comerciales y económicos de Pekín. Tanto que analistas chinos señalan que las políticas impulsadas por Donald Trump han contribuido a crear un clima de incertidumbre económica y política a escala mundial, contexto que está permitiendo a Xi Jinping defender que China representa un modelo de estabilidad frente a lo que describen como "la actitud intervencionista o imperialista de Estados Unidos".

Llamado a un alto el fuego

Ante el conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos, la posición oficial de China se centra en pedir una reducción inmediata de la tensión. El gobierno chino ha afirmado que la guerra “no debería haber ocurrido” y que ninguna de las partes implicadas se beneficia de una escalada militar.

De ahí que Pekín reclame un alto el fuego inmediato, el fin de las hostilidades y el retorno a las negociaciones diplomáticas. Según las autoridades chinas, la única solución sostenible al conflicto debe ser política y negociada.

Críticas a los ataques contra Irán

China también ha expresado críticas a los ataques lanzados contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Desde Pekín se ha señalado que estas acciones se llevaron a cabo sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que, según el gobierno chino, supone una violación del derecho internacional y aumenta el riesgo de una escalada regional.

La diplomacia china también insiste en la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países como principio fundamental para evitar una ampliación del conflicto.

Relación estratégica con Teherán

Aunque China no participa militarmente en la guerra, mantiene estrechos vínculos económicos y estratégicos con Irán, especialmente en sectores como la energía y el comercio. En ese contexto, Pekín ha evitado respaldar sanciones internacionales más duras contra Teherán y ha intentado presentarse como un posible mediador diplomático en Oriente Medio.

Mientras evita implicarse directamente en la guerra, Pekín busca destacar los errores de la política exterior estadounidense para reforzar la idea de que el equilibrio de poder mundial está cambiando.

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