Crear empresas en menos de 48 horas y por 100 euros será posible gracias a este modelo que propone Bruselas

La Comisión Europea presenta el modelo EU Inc. para hacer frente a los problemas burocráticos que los 27 llevaban arrastrando durante años. Bruselas se ha propuesto eliminar barreras administrativas y favorecer el emprendimiento con esta medida: crear empresas en menos de 48 horas, por 100 euros y sin capital social mínimo.

EU Inc. no sustituye a las legislaciones nacionales, sino que plantea esta alternativa que, además, facilita la creación online de la empresa. El registro a través de este sistema permitiría a la empresa operar en cualquier país de la Unión Europea sin tener que volver a realizar los procesos administrativos en cada país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este plan a fin de sacar el máximo partido "al talento, las ideas y la ambición" que tiene Europa para convertirse en "el mejor lugar para los innovadores" y deshacerse de este "laberinto legal" que los emprendedores enfrentaban hasta hoy.

De la igual forma, el modelo insta a los emprendedores a "probar ideas y empezar de nuevo" a través de simplificación y digitalización de los procedimientos de liquidación e insolvencia de las empresas.

Favorecerá empresas más competentes

Mientras una empresa estadounidense puede acceder a cientos de millones de consumidores nada más iniciarse, la europea probablemente no pueda lanzarse a operar en ningún otro país. Por ello, facilitar que las empresas innovadoras pudieran escalar dentro de Europa era uno de los puntos clave del Informe Draghi en 2024.

Cada año se crean unas 600.000 empresas en la Unión Europea. No obstante, las previsiones de Von der Leyen apuntan a la creación unas 300.000 empresas más en los próximos 10 años, que podrían traducirse en 1,6 millones de empleos.

Derechos laborales en juego

EU Inc. no queda exento de críticas. Alemania ha señalado posibles trabas que la medida podría enfrentar. Entre ellos, notarios que perderían trabajo o los sindicatos que ven tambalear protecciones entre los trabajadores.

Se teme que este nuevo marco se aproveche en virtud de debilitar derechos laborales. Los instrumentos legales mal diseñados pueden servir de excusa para implementar jurisdicciones más laxas que abaraten costes, según ha advertido la Confederación Europea de Sindicatos.

No obstante, el modelo pretende mejorar las condiciones de las empresas para atraer inversiones. A su vez, EU Inc. forma parte de una estrategia mayor para reforzar el mercado único, así como otras iniciativas como la integración financiera o el desarrollo de infraestructuras energéticas comunes.

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