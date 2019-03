"El aeropuerto de Trípoli es una bomba de relojería"

Carlos Herrera ha hablado en su programa 'Herrera en la Onda' de Onda Cero con Bruno Díez, un español que ha conseguido salir de Libia en un avión de las Fuerzas Armadas portuguesas hasta Sicilia.

"Teníamos un billete comprado desde el lunes a Malta, me quedé a las puertas del avión, pensé que al final no podría volar, pero finalmente el embajador portugués nos dio la sorpresa y nos hizo un hueco dentro de su Hércules", ha contado Díez.

Bruno Díez ha agradecido la gran ayuda prestada por el embajador de Portugal, ya que, según, ha asegurado "la gente se tenía que buscar la vida para salir de Libia".

Respecto a la situación vivida en el aeropuerto de Trípoli, Díez ha relatado a Herrera que todo ha sido "dificilísimo". "No había comida, no había bebida. Cuando no pude facturar en mi vuelo, tuve mucha rabia e impotencia. Cada día se van acercando 4.000 o 5.000 personas y nada más que hay 500 asistententes. Es una bomba de relojería", ha añadido.