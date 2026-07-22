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Trump amenaza con atacar "muy pronto" y con "mucha fuerza" a un búnker nuclear en Irán

El presidente de Estados Unidos asegura que Irán no es capaz de enriquecer uranio, pero eso no le impedirá ejecutar un próximo ataque en la instalación de la Montaña del Pico de Irán.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, en su reunión junto al presidente libanés Joseph Aoun en la Casa Blanca.

Trump amenaza con atacar "muy pronto" a un búnker nuclear en Irán | Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado en la víspera de este miércoles que su país atacará "muy pronto" la Montaña del Pico de Irán, una instalación nuclear subterránea próxima a la ciudad de Natanz, en el centro de la República Islámica.

"Probablemente atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Normalmente no diría eso. Si creyera que pueden hacer algo, jamás lo diría. Pero atacaremos esa zona muy pronto, y con mucha fuerza", ha afirmado Trump ante la prensa durante un encuentro en la Casa Blanca con el presidente libanés, Joseph Aoun.

El republicano ha respondido de esta forma tras ser preguntado sobre si considera que el Gobierno iraní ha desplazado centrifugadores nucleares a ese lugar. Trump ha afirmado no tener constancia de ello, aunque añade que no tiene importancia dado que Irán "no tiene el material" necesario para enriquecer uranio.

Los iraníes habrían desplazado reservas de Uranio, según Israel

No obstante, según informa la cadena CNN, Israel cree que Irán habría trasladado centrifugadores avanzados y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecidos a la Montaña del Pico tras los ataques estadounidenses e israelíes de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.

Estados Unidos e Irán llevan ya dos semanas lanzando ataques cruzados en Oriente Medio, lo que ha desembocado en una ruptura del alto el fuego que firmaron el pasado 18 de junio para llevar a cabo negociaciones sobre le programa nuclear iraní.

El estrecho de Ormuz, "abierto" a pesar de los ataques

La noche del pasado martes fue la undécima consecutiva de ataques entre EE.UU. e Irán, en una nueva operación que, según el Comando Central estadounidense (CENTCOM), ha alcanzado centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

Las fuerzas estadounidenses sostienen, en un comunicado, que el estrecho de Ormuz continúa "abierto" al tránsito de buques comerciales a pesar de los ataques iraníes a más de 30 embarcaciones en los últimos tres meses y aseguran haber facilitado desde principios de mayo el paso de unos 900 barcos comerciales y 450 millones de barriles de crudo.

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