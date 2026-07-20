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Andy Burnham toma el relevo de Starmer como primer ministro del Reino Unido

El líder laborista asumirá el cargo después de reunirse con el rey Carlos III y defenderá una etapa de mayor responsabilidad institucional. Mientras tanto, la oposición reclama la convocatoria de elecciones anticipadas.

July 17, 2026, London, London, UK: LONDON, UK. Andy Burnham, MP for Makerfield, arrives at Congress House, headquarters of the Trades Union Congress (TUC), to attend a special conference where he will be confirmed as Leader of the Labour Party. Mr Burnham will replace Sir Keir Starmer as Prime Minister on 20 July.,Image: 1117012047, License: Rights-managed, Restrictions: * United Kingdom Rights OUT *, Model Release: no , Credit line: Stephen Chung / Zuma Press / Europa Press Editorial licen...

Andy Burnham, MP for Makerfield, arrives at Congress House EUROPAPRESS

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Yolanda Durán
Publicado:

El Reino Unido vivirá hoy un nuevo relevo en el poder con el nombramiento de Andy Burnham como primer ministro. El dirigente laborista se convertirá en el quinto jefe de Gobierno británico en apenas cuatro años, en un periodo marcado por la inestabilidad política y los constantes cambios de liderazgo en Downing Street.

Burnham sustituirá a Keir Starmer al frente del Ejecutivo después de una etapa en la que también ocuparon el cargo Rishi Sunak y Liz Truss. Además, será el cuarto primer ministro del reinado de Carlos III, quien accedió al trono en 2022 tras el fallecimiento de la reina Isabel II.

La jornada comenzará con el último discurso oficial de Keir Starmer como primer ministro. Más tarde, tanto el mandatario saliente como su sucesor acudirán al Palacio de Buckingham para mantener la tradicional audiencia con el rey Carlos III, un acto protocolario que formaliza el traspaso de poderes.

Burnham inicia una nueva era en el Reino Unido

Una vez completado el proceso, Andy Burnham se dirigirá a la ciudadanía desde la residencia oficial de Downing Street. En su primera intervención como jefe del Gobierno, el nuevo líder británico defenderá la necesidad de abrir una nueva etapa política basada en la estabilidad y la responsabilidad institucional. Asimismo, se comprometerá a ofrecer "más margen de maniobra" para Gran Bretaña con el objetivo de afrontar los retos económicos, sociales e internacionales de los próximos años.

Su llegada al poder se produce en un contexto de incertidumbre política y con la presión de una oposición que reclama la convocatoria de elecciones generales anticipadas. No obstante, la legislación británica establece que los próximos comicios no tendrán que celebrarse, como máximo, hasta el 15 de agosto de 2029, por lo que el nuevo Ejecutivo dispone de margen para desarrollar su programa de gobierno antes de volver a las urnas.

El nombramiento de Burnham abre una nueva etapa para la política británica, con el reto de recuperar la confianza institucional y aportar estabilidad tras una sucesión de cambios en el liderazgo del país que ha marcado la vida política del Reino Unido durante los últimos años.

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