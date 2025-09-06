Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Abuso sexual

Piden 13 años de cárcel para un profesor de inglés acusado de abusar de tres alumnas menores en Madrid

La Fiscalía también reclama 12.000 euros de indemnización a las víctimas. El juicio se celebrará este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid.

La Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid atresplayer

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

La Fiscalía de Madrid ha solicitado 13 años de prisión para un profesor de inglés de un colegio de la capital por abusar de tres alumnas menores de edad en el centro escolar.

El escrito de acusación recoge tres delitos de abuso sexual a menores de 16 años, dos de ellos de carácter continuado. En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide además que el acusado indemnice a las tres niñas con 12.000 euros por los daños morales ocasionados. En esta responsabilidad se incluye también al colegio madrileño, al considerarlo como responsable civil subsidiario. El juicio se celebrará el próximo viernes 12 de septiembre en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se analizarán los hechos denunciados.

Los hechos investigados

Según la acusación, el profesor impartió clases de inglés en cursos de quinto y sexto de Primaria entre 2014 y enero de 2019, fecha en la que fue despedido.

En el curso 2018, el docente habría empezado a mostrar comportamientos inadecuados hacia una alumna de 11 años, a la que le dirigía comentarios al oído de carácter sexual. Además, se le atribuyen conductas de tocamientos no consentidos a esta menor dentro del aula. Ese mismo año, otra alumna de la misma edad denunció haber sufrido tocamientos en el pasillo del centro. Otra víctima, también menor, relató que el profesor apagó la luz al entrar en el aula, la cogió por la cintura, la besó en la cara al mismo tiempo que le decía que tenía ganas de que cumpliera 18 años para hacerle el amor y que iba a comprar una cama de matrimonio.

La situación procesal del acusado

El profesor fue cesado por el centro escolar en enero de 2019, cuando la dirección tuvo conocimiento de las denuncias. Desde entonces se abrió una investigación judicial que ahora ha pasado a juicio oral. La Fiscalía sostiene que la conducta del acusado refleja un patrón de comportamiento continuado, lo que agrava la calificación penal en dos de los tres delitos imputados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Oculta la matrícula de su coche y la Guardia Civil lo pilla en plena autopista en Tenerife

Oculta la matrícula de su coche y la Guardia Civil lo pilla en plena autopista

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025

La Audiencia Provincial de Madrid

Piden 13 años de cárcel para un profesor de inglés acusado de abusar de tres alumnas menores en Madrid

Imagen de archivo de un Policía Nacional junto al coche

Detenido en Palma un joven acusado de agredir sexualmente a su hermanastra menor durante cuatro años

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.
Almería

Detienen a un prófugo con 25 requisitorias judiciales en una gasolinera de Almería

Ambulancia del Summa 112 en Madrid
Sucesos

Muere un motorista arrollado en la A-5, en plena zona de obras de soterramiento

El ex presidente egipcio, Hosni Mubarak
Efemérides

Efemérides de hoy 6 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 6 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 6 de septiembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Vía de tren
Renfe

Muere una persona al ser arrollado su coche por un tren en un paso a nivel en Talavera de la Reina

El tren, con 250 pasajeros a bordo, no ha registrado heridos. El accidente ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario entre Talavera y Montearagón, según han informado Adif y Renfe.

VÍDEO: Asaltan una tienda de telefonía de Girona: el botín está valorado en más de 5.000 euros

VÍDEO: Asaltan una tienda de telefonía de Girona: el botín está valorado en más de 5.000 euros

Puesta de sol en el océano Atlántico

Localizan frente a Gran Canaria el velero abandonado de un británico desaparecido hace un mes

José celebra sus 106 años: ¿cuál es el secreto para la longevidad?

VÍDEO: José celebra sus 106 años: ¿cuál es el secreto para la longevidad?

Publicidad