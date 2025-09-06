Piden 13 años de cárcel para un profesor de inglés acusado de abusar de tres alumnas menores en Madrid

La Fiscalía de Madrid ha solicitado 13 años de prisión para un profesor de inglés de un colegio de la capital por abusar de tres alumnas menores de edad en el centro escolar.

El escrito de acusación recoge tres delitos de abuso sexual a menores de 16 años, dos de ellos de carácter continuado. En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide además que el acusado indemnice a las tres niñas con 12.000 euros por los daños morales ocasionados. En esta responsabilidad se incluye también al colegio madrileño, al considerarlo como responsable civil subsidiario. El juicio se celebrará el próximo viernes 12 de septiembre en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se analizarán los hechos denunciados.

Los hechos investigados

Según la acusación, el profesor impartió clases de inglés en cursos de quinto y sexto de Primaria entre 2014 y enero de 2019, fecha en la que fue despedido.

En el curso 2018, el docente habría empezado a mostrar comportamientos inadecuados hacia una alumna de 11 años, a la que le dirigía comentarios al oído de carácter sexual. Además, se le atribuyen conductas de tocamientos no consentidos a esta menor dentro del aula. Ese mismo año, otra alumna de la misma edad denunció haber sufrido tocamientos en el pasillo del centro. Otra víctima, también menor, relató que el profesor apagó la luz al entrar en el aula, la cogió por la cintura, la besó en la cara al mismo tiempo que le decía que tenía ganas de que cumpliera 18 años para hacerle el amor y que iba a comprar una cama de matrimonio.

La situación procesal del acusado

El profesor fue cesado por el centro escolar en enero de 2019, cuando la dirección tuvo conocimiento de las denuncias. Desde entonces se abrió una investigación judicial que ahora ha pasado a juicio oral. La Fiscalía sostiene que la conducta del acusado refleja un patrón de comportamiento continuado, lo que agrava la calificación penal en dos de los tres delitos imputados.

