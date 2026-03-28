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DENUNCIA

La actriz Collien Fernandes denuncia a su marido por difundir fotos y vídeos falsos de ella desnuda

Un juzgado de Palma de Mallorca investiga la denuncia presentada por Collien Fernandes contra su exmarido, Christian Ulmen, por supuestos deepfakes y perfiles falsos creados con su identidad.

Imagen de la actriz Collien Fernandes

Imagen de la actriz Collien Fernandes Instagram collien_ulmen

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La actriz y presentadora alemana Collien Fernandes ha denunciado en Palma de Mallorca a su exmarido, el también presentador Christian Ulmen, por presuntos delitos relacionados con la usurpación de identidad, la creación de perfiles falsos y la difusión de contenido sexual manipulado mediante técnicas digitales, según han informado diversos medios alemanes y españoles.

Según publica el medio 'DIE ZEIT', la actriz asegura que durante años se habrían creado perfiles falsos con su identidad en distintas plataformas para contactar con hombres de su entorno personal y profesional y enviarles supuestas imágenes y vídeos íntimos. Parte de ese material, según estas informaciones, habría sido generado o alterado mediante inteligencia artificial, en lo que algunos medios califican como "violencia sexual digital".

Por su parte, 'DIE WELT' señala que las autoridades alemanas han reabierto diligencias vinculadas a una denuncia previa sobre cuentas falsas relacionadas con la actriz, y añade que el caso continúa bajo investigación tanto en España como en Alemania. El medio subraya que no existe hasta la fecha condena ni imputación formal contra Ulmen.

El caso tiene un antecedente en noviembre de 2024, cuando Fernandes presentó en Berlín una denuncia por la existencia de perfiles falsos que inicialmente no prosperó. Posteriormente, en diciembre de 2025, interpuso la denuncia en Palma de Mallorca, donde residía la pareja. El caso adquirió relevancia pública el 19 de marzo de 2026 tras una investigación de 'Der Spiegel'.

El caso ha generado además repercusión política en Alemania, donde representantes institucionales han advertido de la necesidad de reforzar la legislación frente a los deepfakes y otras formas de violencia digital. Documentos del Bundestag citados por la prensa apuntan a que este tipo de contenidos no está plenamente cubierto por el marco penal vigente.

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