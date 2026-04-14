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CRISIS ENERGÉTICA

Abril podría ser peor que marzo para el sector energético mundial

Según la Agencia Internacional de Energía, la crisis empeorará en el cuarto mes del año, incluso si la guerra en Oriente Medio tiene un final rápido. El impacto de las tensiones geopolíticas seguirá extendiéndose y las aerolíneas presionan para garantizar suministros clave ante posibles disrupciones.

Buques petroleros en el golfo de Fos-sur-Mer

Buques petroleros en el golfo de Fos-sur-Mer EFE

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Yolanda Durán
Publicado:

El sector energético mundial podría enfrentar en abril un deterioro todavía mayor que el registrado durante el mes de marzo, según ha asegurado el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol. La advertencia se produce en un momento de incertidumbre geopolítica, especialmente marcado por el conflicto en Irán, cuyos efectos siguen tensionando los mercados internacionales de energía.

Birol ha señalado que incluso en el caso de que la crisis se resuelva rápidamente, las consecuencias acumuladas podrían extenderse durante varias semanas. Esta situación muestra la fragilidad del sistema energético global, que continúa expuesto a interrupciones en el suministro y a una notable volatilidad en los precios del petróleo y sus derivados.

Uno de los sectores más sensibles a este escenario es el de la aviación, donde crece la preocupación por un posible desabastecimiento de queroseno. Grandes grupos aéreos europeos han solicitado a las autoridades comunitarias medidas urgentes para evitar una crisis operativa que podría traducirse en retrasos y cancelaciones generalizadas.

Crisis energética por la guerra de Irán

Entre las compañías que han elevado esta petición se encuentran algunas de las principales aerolíneas del continente, integradas en la asociación Airlines for Europe (A4E). Estas empresas reclaman a la Comisión Europea que garantice información clara sobre la disponibilidad de combustible en las próximas semanas y que estudie intervenir en el mercado para asegurar el suministro.

Además, proponen la puesta en marcha de un sistema de compra conjunta de queroseno a nivel europeo, inspirado en el mecanismo utilizado para el gas tras la invasión rusa de Ucrania. Este modelo permitiría agregar la demanda de los países miembros, reforzar su capacidad de negociación frente a los proveedores y reducir el riesgo de escasez.

Las aerolíneas también solicitan protección jurídica ante posibles disrupciones, con el fin de mitigar el impacto económico derivado de incidencias operativas. En este contexto, abril es un mes clave para medir la capacidad de respuesta del sector energético y de las instituciones europeas con una crisis que amenaza con intensificarse.

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