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9 muertos y 15 heridos al despeñarse un minibús en una colina de Los Andes peruanos

Al menos nueve personas han perdido la vida y quince han resultado heridas tras un accidente de un autobús turístico en los Andes peruanos, el vehículo cayó colina abajo.

Ministerio de Salud Per&uacute;.

Ministerio de Salud Perú.Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

Al menos nueve personas murieron y quince resultaron heridas después de que un autobús turístico, a unos 16 kilómetros del célebre pico Rajuntay, en la sierra central del departamento de Junín, se despeñara por una pendiente de unos 40 metros.

El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, informó que, de acuerdo con el reporte del Equipo de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de Salud de Huarochirí, siete personas murieron en el lugar del accidente, una en el Hospital San Juan de Matucana y otra en el Hospital José Agurto Tello de Chosica, ambos en la región peruana.

El ministerio añadió que, de manera inmediata, se activó el desplazamiento de cuatro ambulancias para la atención y evacuación oportuna de las personas afectadas. Quince de los pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a distintos hospitales cercanos al lugar de los hechos, menos tres de ellos que tuvieron que ser llevados al Hospital de Lima Este-Vitarte. Los equipos de emergencia llevaron a cabo un triaje de los heridos en función de la gravedad de sus lesiones, con el fin de priorizar su evacuación a centros de salud con mayor capacidad para atenderles.

El minibús llevaba a los turistas a hacer una excursión al Nevado Rajuntay, localizado a 5.475 metros sobre el nivel del mar. Supuestamente, el conductor del vehículo se despistó y se precipitó por la pendiente a la altura del distrito Marcapomacocha, en la provincia de Yauli.

Medios locales destacaron que la vía por la que circulaba no está asfaltada y se encuentra en una zona geográfica accidentada, a unas cuatro horas de la Carretera Central. También informaron que la Policía Nacional coordinó el despliegue de brigadas de rescate para atender la emergencia, donde turistas que iban en otros vehículos intentaron auxiliar a los heridos.

Por el momento, no se ha informado acerca de la nacionalidad de los afectados.

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