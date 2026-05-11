Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump rechaza la última propuesta iraní para acabar con el conflicto

La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo el mayor punto de conflicto entre Washington y Teherán. Irán ya anunció la apertura del estrecho mientras se producía el alto el fuego pactado con Estados Unidos a finales del pasado mes de abril. No obstante, volvió a imponer "un control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que Estados Unidos persiste en obstaculizar su tránsito marítimo.

Por otro lado, el presidente estadounidense ha anunciado que la última propuesta que ha recibido de Irán para poner fin a la guerra es "totalmente inaceptable". Tal y como escribió en su red social Truth Social, la propuesta de "los representantes de Irán no me gusta nada" y detalla que es "totalmente inaceptable".

Aunque esa propuesta iraní aún no se ha hecho pública, fuentes cercanas a 'Wall Street Journal' han explicado que desde Irán ofrecían transferir parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido a un tercer país, pero ha rechazado la idea de desmantelar sus centrales nucleares como exigían desde Estados Unidos.

Líbano eleva a casi 2.580 los muertos en ataques de Israel

El Ministerio de Salud libanés ha constatado que los bombardeos israelíes contra el país desde el pasado 2 de marzo han dejado 2.846 muertos y 8.693 heridos, en medio de nuevos combates entre el Ejército israelí y las milicias del partido chií libanés.

Hezbolá ha confirmado un ataque con un avión no tripulado cargado con explosivos contra un vehículo acorazado de comunicaciones del Ejército israelí en la ciudad Tayr Harfa.

Irán ahorca a un joven de 29 años tras acusarle de ser espía de la CIA

Las autoridades iraníes han ejecutado a Erfan Shakourzadeh, activista de 29 años, a quien acusaban de actuar como espía al servicio de la CIA y su homólogo israelí, el Mosad, según informaron medios iraníes.

Según informan desde la agencia Tasnim, el joven fue ahorcado por "mantener extensas comunicaciones con el enemigo para vender información científica del país".

Israel confirma la muerte de un reservista en combates en la frontera con Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado la muerte de uno de sus efectivos, en medio de combates acaecidos cerca de la frontera con Líbano, sin dar más detalles al respecto. En concreto, el fallecido era un suboficial reservista que tenía 47 años. De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por el Ejército israelí, el suboficial habría fallecido en un ataque con drones perpetrado por Hezbolá.

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