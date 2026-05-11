Guerra Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump rechaza la última propuesta iraní para acabar con el conflicto
Para el presidente estadounidense, esa propuesta es "totalmente inaceptable", tal y como escribió en Truth Social.
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La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo el mayor punto de conflicto entre Washington y Teherán. Irán ya anunció la apertura del estrecho mientras se producía el alto el fuego pactado con Estados Unidos a finales del pasado mes de abril. No obstante, volvió a imponer "un control estricto" sobre Ormuz tras denunciar que Estados Unidos persiste en obstaculizar su tránsito marítimo.
Por otro lado, el presidente estadounidense ha anunciado que la última propuesta que ha recibido de Irán para poner fin a la guerra es "totalmente inaceptable". Tal y como escribió en su red social Truth Social, la propuesta de "los representantes de Irán no me gusta nada" y detalla que es "totalmente inaceptable".
Aunque esa propuesta iraní aún no se ha hecho pública, fuentes cercanas a 'Wall Street Journal' han explicado que desde Irán ofrecían transferir parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido a un tercer país, pero ha rechazado la idea de desmantelar sus centrales nucleares como exigían desde Estados Unidos.
Líbano eleva a casi 2.580 los muertos en ataques de Israel
El Ministerio de Salud libanés ha constatado que los bombardeos israelíes contra el país desde el pasado 2 de marzo han dejado 2.846 muertos y 8.693 heridos, en medio de nuevos combates entre el Ejército israelí y las milicias del partido chií libanés.
Hezbolá ha confirmado un ataque con un avión no tripulado cargado con explosivos contra un vehículo acorazado de comunicaciones del Ejército israelí en la ciudad Tayr Harfa.
Irán ahorca a un joven de 29 años tras acusarle de ser espía de la CIA
Las autoridades iraníes han ejecutado a Erfan Shakourzadeh, activista de 29 años, a quien acusaban de actuar como espía al servicio de la CIA y su homólogo israelí, el Mosad, según informaron medios iraníes.
Según informan desde la agencia Tasnim, el joven fue ahorcado por "mantener extensas comunicaciones con el enemigo para vender información científica del país".
Israel confirma la muerte de un reservista en combates en la frontera con Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado la muerte de uno de sus efectivos, en medio de combates acaecidos cerca de la frontera con Líbano, sin dar más detalles al respecto. En concreto, el fallecido era un suboficial reservista que tenía 47 años. De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por el Ejército israelí, el suboficial habría fallecido en un ataque con drones perpetrado por Hezbolá.
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Última hora de la guerra de Irán en directo: La India pide ahorrar gasolina y evitar viajes en medio del conflicto en Irán
El primer ministro de la India, Narendra Modi, urgió a sus ciudadanos a reducir drásticamente el consumo de gasolina y a limitar las importaciones domésticas, en un intento por blindar la economía de su nación frente al descontrol de los precios causado por la guerra en Oriente Medio.
Última hora de la guerra de Irán en directo: EEUU considera suspender el impuesto a la gasolina
Estados Unidos está dispuesto a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un aumento de los precios del combustible a causa de la guerra en Irán.
El secretario de Energía, Chris Wright, señaló a la cadena NBC que la Casa Blanca estaría abierta a congelar este gravamen para reducir los costos a los consumidores.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán confirma que Mojtaba Jameneí está en "perfecta salud" pese a su ausencia pública
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, goza de "perfecta salud" a pesar de que dos meses después de su nombramiento como máxima autoridad de la República Islámica no ha aparecido en público, informó el clérigo y jefe de protocolo de su oficina, Mazaher Hoseini.
Tal y como detalló Hoseini, el líder iraní "está en perfecta salud".
Última hora de la guerra de Irán en directo: Aumentan los ataques iraníes contra otros países del Golfo
Tanto Kuwait como Emiratos Árabes Unidos han denunciado ataques contra su territorio. Durante el domingo, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas aseguró que recibió un informe de un incidente a 23 millas náuticas al noroeste de Doha.
Poco después Catar denunció un ataque con un dron contra un buque de carga comercial en sus aguas territoriales. El Ejército de Kuwait dijo que también ellos habían actuado contra "varios drones hostiles" dentro de su espacio aéreo y aseguró que actuó conforme a los protocolos de seguridad establecidos.
Última hora de la guerra de Irán en directo: El brent sube un 4,5%
El barril de petróleo brent para entrega en julio sube con fuerza. Concretamente, el 4,5% alcanzando los 105,81 dólares.
Esa subida se ha producido después de que Trump haya considerado "inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán ahorca a un joven de 29 años tras acusarle de actuar como espía de la CIA
Las autoridades iraníes han ejecutado a Erfan Shakourzadeh, activista de 29 años, a quien acusaban de actuar como espía al servicio de la CIA y su homólogo israelí, el Mosad, según informaron medios iraníes.
Según informan desde la agencia Tasnim, el joven fue ahorcado por "mantener extensas comunicaciones con el enemigo para vender información científica del país".
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump rechaza la última propuesta iraní
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la última propuesta que ha recibido de Irán para poner fin a la guerra es "totalmente inaceptable" a las pocas horas de recibir la última contrapropuesta de Teherán.
"Acabo de leer la respuesta de los supuestos 'representantes' de Irán. No me gusta nada. Es totalmente inaceptable", ha escrito en su plataforma Truth Social en un escueto mensaje sin hacer más comentarios al respecto.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Israel confirma la muerte de un reservista en la frontera con Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado la muerte de uno de sus efectivos, en medio de combates acaecidos cerca de la frontera con Líbano. El cuerpo del fallecido corresponde a un suboficial reservista que tenía 47 años.
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