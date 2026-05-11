Trump considera que la última propuesta iraní para terminar con la guerra es "totalmente inaceptable"

Pocas horas después de recibir la última contrapropuesta de Irán para poner fin a la guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que es "totalmente inaceptable". A través de una publicación en su plataforma Truth Social, ha señalado que "Acabo de leer la respuesta de los supuestos representantes de Irán. No me gusta nada. Es totalmente inaceptable".

La contraoferta de Teherán no se ha dado a conocer de forma pública, aunque algunas fuentes próximas detallaron al "Wall Street Journal" que Irán, entre otros, proponía transferir parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido a un tercer país, pero rechazaba la idea de desmantelar sus instalaciones nucleares, como exigía Estados Unidos.

Respuesta de Irán a la negativa

La primera reacción de Teherán ante el rechazo del presidente estadounidense ha llegado desde fuentes oficiales bajo condición de anonimato a la agencia semioficial Tasnim, que está estrechamente vinculada a la Guardia Revolucionaria, y ha restado importancia a la negativa del que, consideran, "autodenominado" presidente estadounidense.

"El equipo negociador debería elaborar propuestas únicamente en defensa de los derechos del pueblo iraní, y si Trump no está satisfecho con ellas, naturalmente, mejor", han añadido.

Paralelamente, una segunda declaración anónima, publicada por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, ha reiterado dos aspectos. Por un lado, que aceptar las propuestas de Trump habría representado una "rendición ante los excesos" del presidente, y por otra, que Teherán insiste en ver satisfechas otras dos exigencias: "la necesidad de que Estados Unidos pague reparaciones de guerra y la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz", han explicado.

Teherán defiende que su propuesta es "legítima" y "generosa"

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha declarado esta mañana que su propuesta de acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Próximo es "legítima" y "generosa". "Pedimos un fin de la guerra, la retirada del bloqueo y la piratería y la liberación de bienes iraníes que han sido congelados injustamente en bancos por las presiones estadounidenses".

Así, ha detallado que parte de la respuesta de Irán incluye también "el paso seguro en el estrecho de Ormuz y garantizar la seguridad en la región y en Líbano". Por ello, Baqaei ha lamentado que "Estados Unidos siga insistiendo en su postura sesgada", y ha advertido de nuevo que "cualquier intervención en los asuntos relativos al estrecho de Ormuz solo complicará la situación". También ha rechazado pronunciarse ante la posibilidad de que Rusia acepte la entrega desde Irán de sus reservas de uranio para facilitar un acuerdo.

Cabe destacar que Estados Unidos e Irán están inmersos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

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