6 de cada 10 británicos consideran que el Brexit ha generado más problemas que soluciones

Una reciente encuesta muestra que el arrepentimiento por el Brexit ha llegado a niveles récord. Tan solo el 9% de los británicos considera la salida del país de la Unión Europea es más un éxito que un fracaso, lo que evidencia que la mayoría de los británicos quiere acercarse de nuevo a la Unión Europea.

Según un sondeo de YouGov, el 62%, incluido el 37% de quienes votaron a favor de abandonar la UE, han descrito la medida como un fracaso. La empresa de opinión pública afirma que el "Bregret" ha alcanzado nuevos máximos, puesto que el número de británicos que afirman que fue correcto votar a favor de abandonar la Unión Europea en 2016 ha caído a su nivel más bajo, siendo el 31%. Mientras tanto, casi el doble que es el 56%, opina que fue una decisión equivocada.

De esta manera, el número de votantes que apoyaron el hecho de salir de la Unión Europea y que piensan que fue un error, ha alcanzado el nivel más alto hasta la fecha con un 22%, tal y como recoge Sky News.

El sondeo se ha realizado días después de que el antiguo líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) y del Brexit, Nigel Farage, criticara el manejo del Brexit por parte del Gobierno, diciendo que el plan había fracasado y que la economía "no se ha beneficiado": "No nos hemos beneficiado económicamente del Brexit cuando podríamos haberlo hecho. Lo que ha demostrado el Brexit, me temo, es que nuestros políticos son tan inútiles como lo fueron los comisionados en Bruselas", declaró.

Downing Street niega que el plan de abandonar la UE haya "fracasado"

Downing Street niega que el plan de abandonar la Unión Europea haya "fracasado", insistió Farage, a la vez que enumeró los beneficios del mismo. Aún así, el resultado de esta encuesta sugiere que los británicos están de acuerdo con las declaraciones del líder euroescéptico, ya que el 75% de ellos señalaría al Partido Conservador diciendo que "el Brexit tenía el potencial de ser un éxito, pero la implementación del mismo por parte de este o anteriores gobiernos lo convirtió en un fracaso".

Las promesas del Brexit

En Reino Unido, la tasa neta de inmigración se disparó en 2022 por encima de los 600.000 casos, una cifra récord que se sigue alejando de las promesas vertidas por dirigentes 'tories' al calor del Brexit, cuando llegaron a anticipar que las estadísticas quedarían reducidas a apenas "decenas de miles" de personas.

Según el nuevo informe de la Oficina Nacional de Estadísticas, 2022 fue "un año único", salpicado por "eventos internacionales" que van desde la guerra en Ucrania al aumento de la represión en Hong Kong, antigua colonia británica. Las llegadas se han reducido en el tramo final del último año, algo que para Londres demuestra que se trata de impactos de "naturaleza temporal". En 2022, llegaron 1,2 millones de inmigrantes a Reino Unido, en su mayoría ciudadanos ajenos a la Unión Europea, en concreto 925.000.