El 56% de los británicos se arrepiente ahora del 'Brexit' por el 'frenazo' y los malos datos económicos

Hace tres años que culminó el 'Brexit' entre aplausos, banderas y gritos de alegría porque era "el amanecer de una nueva era". Sin embargo, tres años después el balance de la salida de Reino Unido de la Unión Europea no es nada bueno, al menos eso es lo que piensa ahora 1 de cada 5 británicos.

Lo cierto es que en apenas 6 años un total de 5 primeros ministros han pasado por Downing Street, una inestabilidad que se ha extendido más allá del ámbito de la política. Actualmente Reino Unido necesita trabajadores en muchos sectores porque faltan más de 300.000. Y no hay que olvidar la situación de Gibraltar, ni el protocolo con Irlanda del Norte, cuestiones que aún no se han solucionado.

Tampoco es bueno el pronóstico del Banco de Inglaterra sobre la evolución de la economía. Según la institución, Reino Unido, cuyo nivel de inflación es ya el más alto de los últimos 40 años, permanecerá en recesión a lo largo de 2023.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también ha vaticinado que la de Reino Unido será la peor economía de todos los países avanzados los próximos dos años, a excepción de la de Rusia.

¿Volver a la familia europea?

Ante esta situación más del 50 % de los 'brexiteers' se han mostrado partidarios de volver a ser parte del bloque comunitario, aunque solo el 22% cree posible convocar un nuevo referéndum en un plazo de cinco años, según los datos de una encuesta llevada a cabo por 'The Independent'.

Aunque hay un sentimiento de arrepentimiento algunos expertos consideran que la solución para Reino Unido no está en un nuevo referéndum, que "no haría sino añadir extraordinaria división en el país" y "comprometería al político que lo convocase".

Tampoco se plantean esta idea dentro del Partido Laborista, cuyo líder, Keir Starmer, ya ha dejado claro que se centrará en hacer que "el 'Brexit' funcione". "Queremos ir hacia adelante, no hacia atrás. No se trata de reincorporarse. No se trata de volver al mercado único o a la unión aduanera. Hemos salido de la UE", ha puntualizado.