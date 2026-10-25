Vucic reconoce la derrota electoral en Serbia y acusa a países extranjeros de apoyar a sus rivales

Aleksandar Vucic ha reconocido este domingo la derrota de su formación en las elecciones parlamentarias anticipadas celebradas en Serbia. El dirigente, que aspiraba a convertirse en primer ministro tras haber dejado la Presidencia del país, ha admitido que la Lista de los Estudiantes se ha impuesto en la votación, aunque ha atribuido el resultado al supuesto apoyo de países extranjeros.

"No tenemos los resultados definitivos. Muchos se sorprenderán y comprenderéis lo mucho que algunos han mentido. Os quiero informar que según una muestra estratificada está claro que hemos perdido estas elecciones", ha afirmado Vucic desde la sede de su formación, el Partido Progresista Serbio (SNS), según recoge la prensa local.

El candidato ha estimado que la lista estudiantil obtendría entre 135 y 140 escaños en el Parlamento, frente a los aproximadamente 105 que calcula para su candidatura. También ha señalado que podrían conseguir representación otras formaciones minoritarias, entre ellas los húngaros de Voivodina.

Pese a admitir el revés electoral, Vucic ha asegurado que su formación continuará adelante. "Vamos a luchar", ha afirmado ante sus seguidores, a quienes ha pedido que no se desanimen ante el resultado. "Sé que es un momento difícil para muchos (...). Algunos nos abandonarán, pero nuestra estructura es muy sólida. Hemos aprendido de la oposición, así que no os enfadéis", ha añadido.

Vucic apunta a la influencia extranjera

El dirigente serbio ha relacionado la victoria de sus adversarios con una supuesta operación impulsada desde el exterior. En su intervención, ha asegurado que el resultado es consecuencia de la "revolución" que, según él, se ha puesto en marcha con el "apoyo de países extranjeros".

"Les felicito aunque solo sean los perpetradores de un trabajo sucio que otros han diseñado", ha declarado, en referencia a quienes considera responsables de la derrota de su partido.

Vucic también ha pronosticado que Serbia podría aprobar sanciones contra Rusia en marzo o abril. Además, ha mencionado a la activista Natasa Kandic al valorar el resultado de los comicios: "Felicito a Natasa Kandic. Su política ha vencido", ha afirmado.

Dos años de protestas estudiantiles

La derrota reconocida por Vucic supone un importante revés para el dirigente y su partido, que han dominado la política serbia durante años. La convocatoria anticipada de elecciones llegó tras un prolongado ciclo de movilizaciones estudiantiles y ciudadanas contra el Gobierno.

Las protestas comenzaron después del derrumbe de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad, en noviembre de 2024, que causó la muerte de 16 personas. Las manifestaciones derivaron en una movilización más amplia contra la corrupción y la falta de transparencia, y terminaron convirtiendo al movimiento estudiantil en el principal desafío político para Vucic.

El dirigente dimitió como presidente en septiembre para encabezar la candidatura de su partido a las elecciones legislativas y tratar de continuar en el poder como primer ministro. Aunque Vucic ya ha reconocido la derrota a partir de una muestra de resultados, el recuento definitivo todavía está pendiente.