Todo listo para el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: España sueña con el Gordo

Ya solo faltan unas horas para el evento que une a millones de españoles cada 22 de diciembre. El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 reparte consigo ilusión a las miles de personas que esperan ser las agraciadas en una tradición que tiene ya más de dos siglos de historia. En este 2025, el premio asciende a 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año pasado.

Por supuesto, volverán a cantar los Niños de San Ildefonso, como cada año, y nos dejarán momentos memorables que quedarán para la posteridad como ya lo han hecho muchos de ellos. Pero no sólo ellos, también muchos de los españoles que esperan ser agraciados tendrán la oportunidad de serlo, creando así recuerdos emotivos que recordarán para toda su vida.

Como es natural, muchas personas están expectantes ante el premio que pueden obtener. Muchas de ellas tienen posibilidades de conseguirlo, y, por ello, están pendientes de comprobar sus resultados. Por ello, recordamos que el sorteo podrá verse en directo en Antena 3, que hará una retransmisión en directo. Si no dispones de un televisor cerca, el sorteo también podrá seguir en directo en Internet a través de la página web de Antena 3 Noticias.

Si además necesitas una herramienta para comprobar si has sido uno de los agraciados con alguno de los premios, puedes comprobarlo aquí con nosotros en la Caja Mágica de la Lotería de Navidad 2025.

Horarios del sorteo

El día comienza temprano en el Teatro Real de Madrid, donde a las 8:30 horas se conforma la mesa encargada de presidir el sorteo. Este proceso incluye la comprobación de las bolas y su traslado a los bombos.

A partir de las 9:00, los niños del colegio de San Ildefonso dan comienzo al espectáculo, cantando los números y premios que van saliendo de los bombos. Aunque el momento más esperado es la aparición del "Gordo", el sorteo tiene una duración aproximada de tres a cuatro horas, dependiendo del ritmo del proceso.

¿Cuál es la probabilidad de ganar El Gordo?

La estadística detrás de El Gordo es clara: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 incluye 100.000 números, que van desde el 00.000 hasta el 99.999, pero solo uno de ellos se llevará el gran premio de cuatro millones de euros. Este premio se divide entre los diez décimos de cada billete, lo que significa que cada décimo ganador recibirá 400.000 euros.

En el sorteo, se introducen 100.000 bolas en el bombo, y cada una tiene las mismas probabilidades de ser seleccionada. Si sólo se adquiere un décimo, la probabilidad de ganar el premio es de apenas el 0,001%, lo que equivale a una posibilidad entre 100.000. Sin embargo, a medida que se compran más décimos, las probabilidades aumentan proporcionalmente.

Es cierto que la probabilidad de ganar no es muy alta, pero no hay motivos para desmotivarse. Todas las bolas tienen exactamente las mismas características y oportunidades de salir del bombo, lo que hace del sorteo un evento completamente justo e igualitario para todos los participantes.