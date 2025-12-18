Lotería de Navidad 2025: Cómo evitar estafas y fraudes en la compra de décimos

Cada 22 de diciembre, millones de españoles esperan con ilusión el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Sin embargo, esta tradición también se ha convertido en un terreno fértil para estafadores que buscan aprovecharse de quienes participan en esta celebración. Por ello, es fundamental conocer las precauciones necesarias para evitar ser víctima de fraudes al adquirir un décimo.

Compra en lugares autorizados

La primera medida para protegerse de posibles estafas es adquirir los décimos únicamente en puntos de venta oficiales, ya sea en administraciones físicas o en plataformas online avaladas por Loterías y Apuestas del Estado.

En caso de optar por una compra online, verifica que la página web sea segura, revisa que la URL comience con "https" y que el sitio cuente con el sello oficial de Loterías. Además, guarda todos los correos electrónicos relacionados con la transacción y haz capturas de pantalla del proceso, como prueba de compra en caso de cualquier inconveniente.

Verifica la autenticidad de tu décimo

Una vez tengas tu décimo, es crucial comprobar que sea auténtico. Fíjate en los elementos de seguridad que lo identifican, como el código de barras, el número de serie y el logotipo oficial. Si alguno de estos elementos falta o parece sospechoso, consulta con Loterías y Apuestas del Estado, además de comprobar que la impresión es en papel OCR, con fibras luminiscentes detectables bajo luz ultravioleta.

Precaución al compartir décimos

Compartir décimos con amigos o familiares es una costumbre muy arraigada en España, pero puede dar lugar a complicaciones si no se toman las medidas adecuadas. Para evitar disputas, fotocopia el décimo y escribe los datos de los participantes, la cantidad jugada por cada uno y las firmas correspondientes. Esto servirá como prueba en caso de que el billete sea premiado.

Cuidado con las comunicaciones fraudulentas

Otra de las estafas más comunes está relacionada con mensajes o correos electrónicos que te informan de que has sido ganador de un premio, aunque no hayas participado en el sorteo. Ningún organismo oficial se pondrá en contacto contigo para avisarte de que has ganado. Desconfía de estas comunicaciones y no proporciones datos personales o bancarios bajo ninguna circunstancia.

Qué hacer en caso de ser víctima de una estafa

Si sospechas que has sido estafado, actúa de inmediato. Presenta una denuncia ante la Policía Nacional, aportando todos los detalles posibles sobre el fraude. También informa a Loterías y Apuestas del Estado para que puedan tomar medidas al respecto.

La estafa del 'tomocho'

La Policía Nacional advierte todos los años de que el tocomocho continúa siendo uno de los engaños más habituales durante estas fechas. Los estafadores escogen a sus víctimas, que suelen tratarse de personas mayores, y las abordan en la calle con una historia convincente: afirman tener un décimo supuestamente premiado que no pueden cobrar por algún motivo personal o administrativo.

Para reforzar la mentira, enseñan una lista falsa de boletos premiados donde aparece el número en cuestión. Acto seguido, proponen vender el billete —que en realidad no tiene ningún premio— a cambio de una cantidad elevada de dinero. Si la víctima acepta, los delincuentes incluso la acompañan al banco o a su domicilio para completar el pago. Una vez cobrado el dinero, entregan un décimo sin valor y desaparecen rápidamente.

Recomendaciones adicionales para evitar problemas:

Conserva el décimo en perfecto estado. Cualquier deterioro podría complicar su cobro en caso de ser premiado.

en perfecto estado. Cualquier deterioro podría complicar su cobro en caso de ser premiado. Haz una copia de seguridad . Fotografía o fotocopia el décimo y apunta el número, la serie y otros datos que permitan identificarlo si lo pierdes.

. Fotografía o fotocopia el décimo y apunta el número, la serie y otros datos que permitan identificarlo si lo pierdes. Recuerda que los décimos caducan . Tienes tres meses desde el día del sorteo para reclamar tu premio.

. Tienes desde el día del sorteo para reclamar tu premio. En caso de pérdida o robo, actúa rápido. Denuncia el incidente en una comisaría y notifícalo a Loterías y Apuestas del Estado.

El Sorteo de la Lotería de Navidad es una de las tradiciones más queridas en España, y cada año despierta la esperanza de millones de personas. Sin embargo, es importante recordar que esa ilusión debe ir acompañada de prudencia. Con estas medidas, podrás disfrutar de la magia del sorteo sin preocupaciones y con la certeza de que, si la suerte te sonríe, estarás preparado para celebrarlo sin contratiempos.

