Gordo Primitiva
Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 21 de diciembre de 2025
Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 12.100.000 euros.
En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 12.100.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.
Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. El precio por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.Para poder participar es necesario abonar el importe de 1,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
