Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 21 de diciembre de 2025

En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 12.100.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. El precio por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 1,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

