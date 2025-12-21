Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 21 de diciembre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 12.100.000 euros.

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 12.100.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. El precio por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 1,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

España se prepara para la Lotería de Navidad 2025

Todo listo para el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: España sueña con el Gordo

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 21 de diciembre de 2025

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 21 de diciembre de 2025

Bonoloto
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 21 de diciembre de 2025

Más disfraces del Teatro Real
Lotería de Navidad 2025

Cómo asistir de público al sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Este es el motivo por el que se llama Gordo al primer premio de la Lotería de Navidad
Lotería de Navidad

Este es el motivo por el que se llama Gordo al primer premio de la Lotería de Navidad

El Gordo tiene su origen en el siglo XVIII con la creación del 'El Enano Afortunado', personaje creado para dar a conocer la Lotería Moderna.

Cuánto se lleva Hacienda de El Gordo y de los otros premios del Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025
Lotería de Navidad

Cuánto se lleva Hacienda de El Gordo y de los otros premios del Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

Todos los años la Agencia Tributaria se queda con un porcentaje de los décimos ganadores de la Lotería de Navidad, siempre y cuando superen una determinada cantidad.

Premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre: El Gordo y mucho más

Premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre: El Gordo y mucho más

Horario del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre

Horario del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 del lunes 22 de diciembre

Las supersticiones el sorteo de la Lotería de Navidad

Lotería de Navidad 2025: estas son las supersticiones más comunes para elegir los los números a jugar en la Lotería

Publicidad