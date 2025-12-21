Tapar agujeros, comprar vivienda y viajar encabezan el ranking para invertir el Gordo de Navidad

¿Y si toca? Hasta última hora de este domingo 21 se puede comprar lotería para el Sorteo de Navidad. Hay muchos que ya sueñan en qué se lo gastarían. Lo que sí es seguro es que este lunes la fortuna le cambiará la vida a muchas familias.

Todos los números están en el bombo. Un grupo de compañeras de trabajo nos aseguran que va a acabar en 7. El décimo del trabajo acaba así, como el código postal del barrio donde tienen la oficina. Muy cerca una señora acaba de comprar un boleto que acaba en 5. "En mi grupo de amigos jugamos en común un décimo con la terminación de cada número y nos faltaba el 5", dice esta vecina de Valencia.

En la ventanilla de la administración número 13 de Valencia nos aseguran que ni hay número feo y que los clientes apuran hasta el último momento para comprar. "Muchos llegan en el último momento con una intuición", dice una de las trabajadoras.

Se oye a una chica que pregunta: ¿Cuál va a tocar? y según van saliendo los clientes, la mayoría pasan el décimo por una bruja que hay en la entrada.

Pero, ¿en qué nos los gastaríamos si nos tocara el primer premio? Es sacar el micro para preguntar y escuchar onomatopeyas de todo tipo: "¡Buff!" "¡Ayyyy!" Onomatopeyas que no son más que sueños como el de Alejandra que se iría de crucero, el de Charo que "alquilaría un pueblo para hacer una gran fiesta con sus amigos" o el de Pilar que se llevaría a su madre y todos sus hermanos a Disney.

Hay tres deseos que se repiten constantemente en las respuestas: tapar agujeros, comprar vivienda y viajar. Dos personas nos cuentan que hay mucho que pagar, que cancelarían la hipoteca o que darían una señal para un piso. Son muchos los que harían un viaje o ayudarían a su familia y amigos.

Cualquiera de las miles de personas que están en la calle durante nuestro sondeo puede ser la afortunada. Podría ser Dolores. Tiene un negocio en una de las calles más transitadas del casco histórico de Valencia. El lunes lo cierra porque se jubila y también es su cumpleaños. "Solo faltaría que me tocara un pellizquito para que fuera perfecto", sueña en voz alta.

Bajamos a la realidad y entre risas un chico que ha comprado un décimo acompañado de sus amigos nos dice que no da para tanto el premio. Y otra señora tiene muy presente que Hacienda se lleva una parte del premio.

Pero aún así, no es difícil encontrar en las administraciones a gente ilusionada, clientes con corazonadas convencidos de que este año es el suyo... gente soñando.

Porque tocar, toca. ¿Y si es usted este año el agraciado?

