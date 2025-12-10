Lotería de Navidad 2025: todo lo que necesitas saber para ganar el Gordo

Estamos a pocas semanas de que se celebre uno de los eventos más icónicos del año y, sobre todo, de la Navidad en España: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025. El 22 de diciembre, todas las personas de nuestro país que hayan adquirido un décimo de lotería podrá tener la suerte de convertirse en los ganadores.

Aunque son pocos los afortunados que ganan El Gordo en la Lotería de Navidad, nunca hay que perder la ilusión. A pesar de que las dificultades son reducidas, cada participante mantiene la posibilidad de hacerse con el gran premio que representa esta icónica tradición española.

¿Cuánto dinero reciben los afortunados que ganan El Gordo de la Lotería de Navidad?

El premio más importante, conocido como El Gordo, reparte un total de 4.000.000 de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo premiado. Sin embargo, esta cantidad no llega íntegra a los ganadores, ya que está sujeta a la normativa fiscal vigente. Según esta regulación, los premios que superen los 40.000 euros están gravados con un 20%. Esto significa que, tras la deducción correspondiente, el ganador recibirá una cantidad neta de 328.000 euros por décimo premiado.

Este sistema de tributación se aplica automáticamente, lo que facilita a los premiados recibir la cantidad neta sin necesidad de realizar trámites adicionales. Aun así, El Gordo sigue siendo el premio más deseado por los jugadores, que cada 22 de diciembre sueñan con hacerse con esta. Este año, Loterías y Apuestas del Estado ha puesto a la venta décimos por un total de 3.860 millones de euros, de 70% se destina 2.772 millones de euros en premios.

¿Cuál es la probabilidad de ganar El Gordo?

La estadística detrás de El Gordo es clara: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 incluye 100.000 números, que van desde el 00.000 hasta el 99.999, pero solo uno de ellos se llevará el gran premio de cuatro millones de euros. Este premio se divide entre los diez décimos de cada billete, lo que significa que cada décimo ganador recibirá 400.000 euros.

En el sorteo, se introducen 100.000 bolas en el bombo, y cada una tiene las mismas probabilidades de ser seleccionada. Si solo se adquiere un décimo, la probabilidad de ganar el premio es de apenas el 0,001%, lo que equivale a una posibilidad entre 100.000. Sin embargo, a medida que se compran más décimos, las probabilidades aumentan proporcionalmente.

Aunque la probabilidad de ganar es muy baja, no hay motivos para desanimarse. Todas las bolas tienen exactamente las mismas características y oportunidades de salir del bombo, lo que hace del sorteo un evento completamente justo e igualitario para todos los participantes.

Una tradición histórica en España

El origen de la Lotería de Navidad se remonta al siglo XIX, cuando fue creada en 1812 durante las Cortes de Cádiz. Su propósito inicial era generar ingresos para el Estado sin recurrir a un aumento de impuestos, una solución necesaria en plena Guerra de la Independencia Española contra Napoleón, marcada por la crisis económica.

El primer sorteo tuvo lugar el 18 de diciembre de 1812. En aquella ocasión, el precio del billete fue de 40 reales, y el premio más alto, conocido como El Gordo, alcanzó los 8.000 pesos fuertes. Desde entonces, esta tradición se ha consolidado como uno de los eventos más emblemáticos y esperados de la Navidad en España, simbolizando no solo la ilusión, sino también una parte fundamental de nuestra historia.