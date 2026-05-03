Sorteo Lotería ONCE Día de la Madre: comprueba el décimo de hoy domingo 3 de mayo, en directo

Como cada primer domingo de mayo, este 3 de mayo se celebra el Día de la Madre, una fecha especial que la ONCE acompaña con su tradicional Sorteo Extra, en el que este año pone en juego un premio principal de 17 millones de euros.

Los cupones pueden adquirirse en administraciones y puntos de venta autorizados hasta este mismo domingo a las 21:00 horas. También está disponible la compra online a través de la web juegosonce.es. Para participar por Internet, es necesario estar registrado previamente e introducir el DNI y la contraseña de usuario.

El Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE se celebrará esta noche, a las 21:25 horas. Una vez concluido, los participantes podrán consultar los resultados para comprobar si su número ha sido premiado. En antena3noticias.com también se ofrecerá la información actualizada al minuto con todos los premios del sorteo.

En total, la ONCE repartirá un millón de premios en este sorteo extraordinario. En el bombo participan todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99.999. De cada número existen 100 series, lo que significa que hay 100 cupones con la misma numeración que optan a los distintos premios.

Premios del Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE

El sorteo cuenta con un premio principal de 17.000.000 de euros a las cinco cifras y serie.

Además, se reparten 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

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