Sorteo ONCE
Sorteo Lotería ONCE Día de la Madre: comprueba el décimo de hoy domingo 3 de mayo, en directo
Sigue en directo el Sorteo Extraordinario de la ONCE por el Día de la Madre. Comprueba los décimos premiados.
Publicidad
Como cada primer domingo de mayo, este 3 de mayo se celebra el Día de la Madre, una fecha especial que la ONCE acompaña con su tradicional Sorteo Extra, en el que este año pone en juego un premio principal de 17 millones de euros.
Los cupones pueden adquirirse en administraciones y puntos de venta autorizados hasta este mismo domingo a las 21:00 horas. También está disponible la compra online a través de la web juegosonce.es. Para participar por Internet, es necesario estar registrado previamente e introducir el DNI y la contraseña de usuario.
El Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE se celebrará esta noche, a las 21:25 horas. Una vez concluido, los participantes podrán consultar los resultados para comprobar si su número ha sido premiado. En antena3noticias.com también se ofrecerá la información actualizada al minuto con todos los premios del sorteo.
En total, la ONCE repartirá un millón de premios en este sorteo extraordinario. En el bombo participan todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99.999. De cada número existen 100 series, lo que significa que hay 100 cupones con la misma numeración que optan a los distintos premios.
Premios del Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE
El sorteo cuenta con un premio principal de 17.000.000 de euros a las cinco cifras y serie.
Además, se reparten 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 euros a la última cifra.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | ¿Qué gano si mi décimo acaba en 335?
Si el décimo termina en 335 también ganas dinero, aunque no los 17 millones de euros del primer premio. Hay 9.000 premios de 100 euros a las 3 últimas cifras.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | Si tu décimo acaba en 5, te devuelven el dinero
El cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE costaba 5 euros y se optaba a un premio de hasta 17.000.000 euros. Si tras el sorteo de la ONCE, tu número no es el 55335, pero sí que acaba en 5, te devuelven el dinero del décimo, es decir, los cinco euros.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | Cobrar el premio de forma presencial
Los premios se podrán cobrar mediante transferencia bancaria, excepto en los cupones con premio inferior a 600 euros en los que podrá efectuar el pago en efectivo.
El abono de la cantidad se puede hacer a través de cualquier centro ONCE o entidades bancarias colaboradoras.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | Este es tu premio si tu décimo finaliza en 35
No solo existe el primer premio. También puede optar a otras muchas retribuciones que se reparten durante este Sorteo Extraordinario del Día de la Madre.
Un ejemplo sería los 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras, que esta ocasión corresponden al número 35.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | ¿Cómo se recoge el premio?
Si se adquiere el décimo a través de la web oficial, la ONCE se encargará de transferir el premio directamente a la cuenta virtual del ganador. Este saldo podrá utilizarse para seguir participando en otros sorteos o bien para transferirlo a una cuenta bancaria, sin ningún tipo de comisión.
Si el boleto se compra en una administración de la ONCE o en un punto de venta autorizado, el premio se puede cobrar directamente con el vendedor o en los Centros ONCE y entidades bancarias colaboradoras, dependiendo del monto y la disponibilidad.
Desde 2020, los premios de lotería están exentos de impuestos hasta 40.000 euros. Por lo tanto, en el sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE de 2024, los premios inferiores a esa cantidad no tributan, siendo la totalidad del premio para el ganador. En cambio, los premios superiores a 40.000 euros estarán sujetos a una retención del 20%. Por ejemplo, si se gana el primer premio de 17 millones de euros, el ganador deberá abonar el 20% (3,4 millones de euros) a la Agencia Tributaria.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | Lista de premios
El número número premiado en esta edición del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre es el 55335 y la serie 92. El reintegro a la primera cifra es al 5 y el reintegro a la última cifra al 5.
Por consiguiente, la lista de premios es la siguiente:
- 55335 de la serie 92: el primer premio de 17.000.000 euros a las cinco cifras y serie.
- 55335: 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.
- 5335: 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.
- 335: 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras.
- 35: 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.
- 5: 900.000 premios de 5 euros a la última cifra.
Hasta aquí llega el minuto del Sorteo Extraordinario del Día de la ONCE ¡Gracias por seguirnos!
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | Estos son los números premiados
Ya conocemos los números premiados en esta edición del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre.
Estos han sido:
- 55335 de la serie 92: el primer premio de 17.000.000 euros a las cinco cifras y serie.
- 55335: 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.
- 5335: 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.
- 335: 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras.
- 35: 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.
- 5: 900.000 premios de 5 euros a la última cifra.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | Los premios 'gordos'
Los premios 'gordos' del Extra Día de la Madre de la ONCE son aquellos repartidos a las cinco cifras y a la serie, a las cinco cifras y a las cuatro últimas cifras.
- Un premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie.
- 99 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
- 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.
Este años estos premios han recaídos en los siguientes números.
- Un premio al número 55335.
- 99 premios al 55335.
- 900 premios al 5335.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | 1.500 euros a las cuatro últimas cifras
Ya se ha celebrado el Extra Día de la Madre de la ONCE y conocemos el décimo que ha ganado los 17.000.000 euros. Sin embargo, si no has conseguido el primer premio no tienes que perder la esperanza, ya que también se reparten 900 premios de 1.500 euros.
Para optar a uno de estos tu décimo deberá tener las cuatro últimas cifras del premiado. En este caso, el segundo premio va para todos aquellos que tengan el número 5335.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | El primer premio recae en el 55335
¡Tenemos el primer premio! Ya conocemos el número del ganador del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre.
El primer premio especial de 17 millones de euros es para el 55335 a la serie 092.
Sorteo Lotería ONCE Día de la Madre | Cuánto se lleva Hacienda
Desde enero de 2021, la Agencia Tributaria aplica un gravamen del 20% sobre la parte de los premios que supere los 40.000 euros. Esto significa que los primeros 40.000 euros estarán exentos de impuestos, pero el resto tributa con una retención directa.
Un ejemplo de esto sería: Si ganas el primer premio de 130.000 euros, los primeros 40.000 euros están libres de impuestos. Los 90.000 restantes tributan al 20%, lo que supone una retención de 18.000 euros. En el caso del segundo premio de 25.000 euros, no se aplica retención, ya que está por debajo del límite exento de 40.000 euros.
Si acumulas premios que ascienden a una cuantía superior a 40.000 euros entre todos ellos, no tienes que tributar a Hacienda. Este caso solo se da si alguno de esos premios llega por sí solo a
Sorteo Lotería ONCE Día de la Madre | Veinte minutos para que comience el sorteo de la ONCE por el Día de la Madre
En unos 20 minutos comienza uno de los sorteos más esperados, el del Extra del Día de la Madre de la ONCE. Este domingo 4 de mayo alguien puede llevarse hasta 17 millones de euros.
Según ha informado la ONCE en su página web oficial, el sorteo se celebra a las 21:25 horas. En ese tiempo saldrán del bombo los números agraciados.
Una vez celebrado este sorteo extraordinario, podrás consultar los resultados del sorteo Extra Día de la Madre y revisar si tu número ha sido uno de los premiados.
En la web de Antena 3 Noticias puedes seguir en directo el sorteo y comprobar si llevas el décimo agraciado con el primer premio.
Sorteo Lotería ONCE Día de la Madre | ¿Qué números serán premiados de los 100.000 que hay en el bombo?
En unos 25 minutos se conocerán los números premiados en el sorteo de la ONCE de hoy y muchos se preguntan qué probabilidades tienen de hacerse con uno de los premios. En el bombo caben 100.000 números en total, es decir, todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99.999.
De cada número del sorteo Extra Día de la Madre hay 100 series, 100 cupones con el mismo número y que comparten miles de premios de la estructura de premios oficial.
Por lo tanto, la posibilidad de ser agraciado con el primer premio y ganar 17 millones de euros es de 1 entre 100.000. ¿Quién será el afortunado? Comprueba en la web de antena3noticias.com los números premiados.
Sorteo Lotería ONCE Día de la Madre | Comprueba tu décimo
Te recordamos que puedes seguir el sorteo de la ONCE en directo y comprobar tu cupón del Sorteo Extra del Día de la Madre 2022 de hoy 3 de mayo en esta misma página. Conoce el resultado del sorteo de la ONCE y descubre si tu número ha sido uno de los premiados.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | Así puedes cobrar el premio
Si tras el sorteo de la ONCE con motivo del Día de la Madre tienes un cupón premiado, puedes cobrarlo en efectivo a través de los vendedores oficiales de la ONCE o en entidades bancarias autorizadas.
Los cupones son pagaderos al portador, siempre que se presenten y entreguen, y no pueden sustituirse por ningún otro documento.
Es importante tener en cuenta que los premios tienen un plazo de caducidad: el cupón puede cobrarse hasta 30 días naturales después del sorteo. Además, no será válido si está roto, alterado o en mal estado.
En cuanto a la forma de pago, los premios se abonan mediante transferencia bancaria, salvo aquellos inferiores a 600 euros, que pueden cobrarse en efectivo.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | El 2 y 3, los números favoritos del sorteo del Día de la Madre
¿Sabías cuál es la terminación más repetida en el Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE? Los números 2 y 3 son los más premiados, ya que han llegado a repetirse hasta en tres ocasiones.
Como dato curioso, el número premiado más bajo de los últimos años fue el 02.192 en 2009, mientras que el más alto fue el 74.995 en 2012.
A continuación, repasamos los números ganadores entre 2019 y 2023, mientras se espera conocer el resultado de este año:
2019: el número ganador fue el 03.302, serie 027.
2020: el sorteo no se celebró debido a la pandemia de coronavirus y se aplazó al año siguiente.
2021: el número premiado fue el 20.471, serie 082.
2022: el número agraciado fue el 16.319, serie 098.
2023: el premio recayó en el número 97.877, serie 055.
Sorteo Lotería ONCE Día de la Madre | Cobrar los premios y fecha en la que caducan
Una vez concluido el Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE, si tu cupón resulta premiado, existen dos maneras de cobrarlo:
- Si participaste en el sorteo a través de Internet, el importe se abonará automáticamente en tu cuenta virtual de juegosonce.es. Desde allí podrás utilizar el saldo para seguir jugando o transferirlo a tu cuenta bancaria.
- En cambio, si adquiriste el cupón a través de un vendedor o en un punto de venta autorizado de la ONCE, podrás cobrar el premio directamente con el vendedor o a través de entidades bancarias, según la cantidad obtenida.
Sorteo Lotería ONCE Día de la Madre | Cómo funciona el sorteo
El Cupón Extra del Día de la Madre consta de 100.000 números de cinco cifras, que van desde el 00000 hasta el 99999. Cada número pertenece a una serie específica. Puedes elegir la combinación de cinco números que más te guste.
Decide los cinco números de tu boleto del Día de la Madre y adquiere el cupón por la cantidad de cinco euros. El cupón se puede comprarl en puntos de venta autorizados de la ONCE o a través de la página del sorteo hasta las 21:00 horas de este domingo.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | ¿Cuánto cuesta y hasta cuándo se puede comprar los décimos?
El cupón Extra Día de la Madre de la ONCE cuesta 5 euros. La venta de décimos está abierta hasta las 21.00 horas del domingo 5 de mayo, quince minutos antes del inicio del sorteo de la ONCE.
En la web oficial de juegosonce.es podrás comprar los cupones para este sorteo extraordinario de la ONCE hasta el día 5 de mayo de 2024 a las 21:00 horas.
La venta también ha estado abierta en puntos de venta autorizados de manera presencial.
Sorteo Día de la Madre de la ONCE | Primer premio de 17 millones de euros
El Sorteo Día de la Madre de la lotería 'Cupón de la ONCE', tiene un primer premio de 17.000.000 euros.
Además, se reparten 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 euros a la última cifra.
- 1 premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie
- 99 premios de 40.000 € a las cinco cifras
- 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras
- 9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras
- 90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras
- 900.000 premios de 5 € a la última cifra
Sorteo Lotería ONCE Día de la Madre | Cómo cobrar tu décimo
A las 9:25 horas da comienzo el Sorteo del Extra del Día de la Madre de la ONCE. En el caso de ser uno de los afortunados, para poder reclamar tu premio, es imprescindible presentar el décimo original, ya sea en formato físico o digital.
Los premios tienen una validez de tres meses a partir del día siguiente al sorteo. Pasado ese plazo, el derecho a cobrarlos caduca. Si decides probar suerte y celebrar el Día de la Madre con este sorteo extraordinario, recuerda que Hacienda también participa en la celebración.
Publicidad