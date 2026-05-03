Comprobar Lotería Nacional: resultado del Sorteo Extraordinario del Día de la madre de hoy domingo 3 de mayo 2026

Regalar un décimo de la Lotería Nacional en el Día de la Madre se ha convertido en una tradición para muchas familias, un detalle que puede transformarse en una gran alegría para compartir.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026 se celebra hoy domingo 3 de mayo, en lugar del sábado como es habitual, al tratarse de una día especial.

Las extracciones de los premios comenzarán a partir de las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, mediante el sistema de bombos múltiples. El décimo del Día de la madre tiene un precio de 15 €, y reparte un premio especial de 15.000.000 € a la fracción y serie.

Este sorteo es uno de los más esperados del calendario, ya que coincide con un día muy especial y reparte una gran cantidad de premios. Podrás comprobar al momento si has sido premiado en el directo del sorteo desde la web de Antena 3 Noticias.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre?

El Sorteo del Día de la Madre destaca por el valor económico de los premios que se reparten, especialmente por el Premio Especial de 15 millones de euros a un solo décimo. Cada boleto consta de un número de 5 cifras; de cada número se emiten diez series (100 décimos) y se ponen a la venta un total de 100.000 números diferentes. Este sorteo es importante por los premios que reparte con un total de 105.000.000 €, lo que supone el 70% de la emisión del sorteo. Estos son los principales premios:

Premio Especial (fracción): 15.000.000 € al décimo

Primer Premio (5 cifras): 130.000 € al décimo

Segundo Premio (5 cifras): 25.000 € al décimo

Premios a las 4 últimas cifras: 375 € al décimo

Premios a las 3 últimas cifras: 75 € al décimo

Premios a las 2 últimas cifras: 30 € al décimo

Aproximaciones al primer premio: 2.400 € al décimo

Reintegros: 15 € jugados por décimo

¿Por qué un Sorteo Extraordinario del Día de la Madre?

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre comenzó a celebrarse a finales del siglo XX, cuando Loterías y Apuestas del Estado decidió incorporar al calendario un sorteo dedicado específicamente a esta fecha tan señalada. La intención era reforzar la tradición de regalar un décimo como gesto de cariño hacia las madres y ofrecer un sorteo extraordinario con una dotación económica especialmente atractiva.

Con el paso de los años, este sorteo se ha consolidado como una cita fija dentro del calendario de la Lotería Nacional. Su popularidad se debe tanto a la carga emocional de la fecha como al Premio Especial de 15 millones de euros, que lo convierte en uno de los sorteos más esperados de la primavera. Para muchas familias, participar en él se ha convertido en una tradición que combina celebración, ilusión y la posibilidad de compartir un premio importante.

¿Cómo comprobar el resultado del Sorteo del Día de la Madre?

En la web de Antena 3 Noticias puedes consultar los resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre y del resto de sorteos de la Lotería Nacional. Si no has podido seguirlo en directo, aquí podrás revisar si tu número ha sido uno de los agraciados.

Para verificar correctamente un décimo es importante revisar:

El número completo

La serie

La fracción

Como en cualquier sorteo de la Lotería Nacional, se recomienda conservar el décimo en buen estado y acudir a puntos de venta autorizados o canales oficiales para realizar cualquier gestión posterior.

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