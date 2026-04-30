Dónde han caído 13,4 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 30 de abril de 2026

Este jueves 30 de abril de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 30 de abril de 2026, que cuenta con un bote de 11.400.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 07, 08, 09, 13, 28 y 42, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 8. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 0 754 026.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 13.400.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SIETE boletos acertantes.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 30 de abril de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 10, 15, 29, 30, 35 y 39, siendo el número complementario el 38 y el reintegro el 4. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.100.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, jueves 30 de abril de 2026 ha agraciado al número 05 07 09 16 19 22 y el dream 2. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN único boleto acertante de Primera Categoría (6 + 1) que ha sido validado en ESPAÑA, en la Administración de Loterías Nº 2 de MUTXAMEL (Alicante), situada en Gran Vía de Valencia, 14. El acertante gana un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en ESPAÑA, en el Despacho Receptor Nº 89.285 de VITORIA-GASTEIZ, situado en Avenida Zabalgana, 47. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de abril de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 78.726. El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 20.710. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 5, 6 y 7.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 30 de abril de 2026 es el 86668. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 4 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 30 de abril, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El viernes, 1 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 € El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo

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