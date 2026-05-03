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Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 03 de mayo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 03 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 6.400.000 euros.

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directoAntena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 03 de mayo de 2026 con un bote de 6.400.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy.

La administración de el sorteo Gordo de La Primitiva pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta del sorteo de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

Para ganar en el Gordo se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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