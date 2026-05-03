Sorteo del Día de la Madre hoy domingo 3 de mayo: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directo

Consulta todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy domingo 3 de mayo, comprueba tu décimo, el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 46802 fracción 6 serie 3, premio especial de la Lotería Nacional, 14.870.000 euros al décimo

- 46802, primer premio de la Lotería Nacional, 130.000 euros al décimo

- 57700, segundo premio de la Lotería Nacional, 25.000 euros al décimo