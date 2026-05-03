LOTERÍA NACIONAL
Sorteo del Día de la Madre hoy domingo 3 de mayo: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directo
Sigue el sorteo de la Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del domingo 3 de mayo, que reparte más de 100 millones de euros
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HACIENDA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
Si tu décimo ha resultado ganador en el sorteo de la Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy, domingo 3 de mayo y la cuantía es superior a 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20% de lo ganado a partir de esa cantidad. En caso de un premio igual o inferior, la cuantía será recibida en su totalidad por el ganador.
COMPROBAR LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
Consulta todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy domingo 3 de mayo, comprueba tu décimo, el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 46802 fracción 6 serie 3, premio especial de la Lotería Nacional, 14.870.000 euros al décimo
- 46802, primer premio de la Lotería Nacional, 130.000 euros al décimo
- 57700, segundo premio de la Lotería Nacional, 25.000 euros al décimo
COBRAR DÉCIMO DE LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
Para cobrar tu premio del sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional, deberás, en el caso de que este sea menor a 2000 euros, acudir a una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde podrás solicitar que se te ingrese el premio automáticamente en tu cuenta. Pero, si este supera los 2000 euros, podrás cobrar tu premio acudiendo a uno de los bancos autorizados por la SELAE, DNI en mano y con el billete validado. El premio será transferido a tu cuenta, o bien, podrás solicitarlo en forma de cheque.
¿DÓNDE HA CAÍDO EL SEGUNDO PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE?
El segundo premio de la Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy domingo 3 de mayo ha agraciado a las localidades de Lodosa (Navarra), Basauri (Vizcaya), Castellón de la Plana (Castellón), Calahorra (La Rioja) y León. ¡Enhorabuena a los premiados!
¿DÓNDE HA CAÍDO EL PRIMER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE?
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy ha caído íntegramente en Madrid. Los ganadores de este premio ganan 1.300.000 euros a la serie, 130.000 euros al décimo
COMPROBAR LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
Ya conocemos todos los números premiados del sorteo del Día de la Madre de la Lotería Nacional de hoy domingo 3 de mayo. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 46802 fracción 6 serie 3, premio especial de la Lotería Nacional, 14.870.000 euros al décimo
- 46802, primer premio de la Lotería Nacional, 130.000 euros al décimo
- 57700, segundo premio de la Lotería Nacional, 25.000 euros al décimo
REINTEGROS
Los reintegros del sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional del 3 de mayo son para los números acabados en 2, 3 y 7. ¡Al menos recuperas lo invertido!
PREMIO ESPECIAL DE LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
El premio especial del sorteo de la Lotería Nacional del Día de la Madre hoy domingo 3 de mayo, dotado de 14.870.000 euros el décimo, ha sido para el número 46802 fracción 6 serie 3.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
El primer premio del sorteo extraordinario de Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy, dotado de 1.300.000 euros a la serie, 130.000 euros al décimo, ha sido para el número 46802.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy, dotado de 250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo, ha sido para el número 57700.
PREMIO A LAS 4 ÚLTIMAS CIFRAS
Las últimas 4 cifras agraciadas en el sorteo extraordinario del Día de la Madre de hoy son: 0245, 4484, 3849, 4101 y 5881. Los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional del domingo 3 de mayo, se llevan 3.750 euros a la serie, 375 euros por décimo.
PREMIO A LAS 3 ÚLTIMAS CIFRAS
Los números premiados con 750 euros a la serie de la extracción de las 3 últimas cifras en el sorteo de hoy domingo 3 de mayo del sorteo del Día de la Madre de la Lotería Nacional son: 215, 474, 555, 926, 771, 496, 966, 065, 954, 045, 581, 232, 798 y 944
PREMIOS A LAS 2 ÚLTIMAS CIFRAS
Las últimas 2 cifras agraciadas en el sorteo del Día de la Madre de hoy son 49 y 57. El premio del sorteo de hoy domingo 3 de mayo es de 300 euros a la serie, 30 euros por décimo.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE EN DIRECTO
¡Comienza el sorteo del Día de la Madre! Sigue el sorteo en directo desde esta misma página para descubrir si has sido uno de los premiados hoy domingo 3 de mayo. El sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte 105 millones de euros en juego. Mantén actualizada esta misma página en tu navegador para seguir el sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional en directo.
COMPROBAR LOTERÍA NACIONAL
Ya falta poco para que comience el sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional. Te recordamos que el premio especial es de 15 millones de euros. El primer premio es de 1.300.000 euros a la serie, el segundo premio ofrece 250.000 euros a la serie. ¡Muchas suerte a todos los participantes!
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL
En la Lotería Nacional de hoy se reparte el 70% de la emisión. Para poder participar solo hay que escoger un número de cinco cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999. Asimismo, el orden de extracción es el siguiente: extracción a las 2 últimas cifras, extracción a las 3 últimas cifras, extracción de las 4 cifras, segundo premio, primer premio, premio especial y reintegros.
REINTEGROS LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
Aunque parezca un premio de consolación, ganar el reintegro del Sorteo del Día de la Madre no es ninguna tontería, ¡al menos recuperas lo invertido! En el sorteo de hoy domingo 3 de mayo ganarías 15 euros al décimo.
PREMIOS POR APROXIMACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
En el Sorteo del Día de la Madre, los que casi ganan también tienen premio. Con una unidad superior o inferior al número ganador, se puede ganar 24.000 euros a la serie ligados al primer premio y 15.325 euros a la serie ligados al segundo premio.
PREMIOS A LAS ÚLTIMAS 4, 3 Y 2 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
Los primeros premios que se conocerán del Sorteo de la Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy durante el sorteo serán las extracciones a 2, 3 y 4 cifras, dotadas de 300, 750 y 3.750 euros a la serie respectivamente.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
El segundo premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional de hoy domingo 3 de mayo está dotado de 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros el décimo.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
El primer premio de la Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy domingo 3 de mayo está dotado de 1.300.000 euros a la serie, es decir, 130.000 euros el décimo.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE EN DIRECTO
En 1 hora dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy domingo 3 de mayo. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.
PREMIO ESPECIAL LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
El premio especial de la Lotería Nacional del Día de la Madre está dotado de 15.000.000 euros al décimo.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
La emisión del sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al premio especial, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el bote millonario del Sorteo extraordinario del Día de la Madre.
LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE: SORTEO DEL DOMINGO EN DIRECTO
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del Día de la Madre en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy domingo 3 de mayo que reparte un premio especial de 15.000.000 euros a un solo décimo premiado.
HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
La Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy, domingo 3 de mayo dará comienzo aproximadamente a las 21:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA MADRE
El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del Día de la Madre de hoy reparte un primer premio de 1.300.000 euros a la serie y un segundo premio de 250.000 euros a la serie.
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