Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Día de la Madre de la Lotería Nacional

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre reparte millones en premios, pero los de mayor cuantía llevan retención. Te contamos cuánto se queda Hacienda y qué premios están exentos.

Sorteo del D&iacute;a de la Madre de la Loter&iacute;a Nacional

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Día de la Madre de la Lotería NacionalAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El Sorteo del Día de la Madre: uno de los más esperados del año

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026 se celebra el domingo 3 de mayo y es uno de los sorteos más populares del calendario. Coincide con una fecha muy especial y reparte un Premio Especial de 15 millones de euros, además de un primer y un segundo premio y múltiples categorías menores.

Ya se ha convertido en una tradición, y muchas personas regalan un décimo como gesto simbólico hacia sus madres. Si tienes la suerte de resultar premiado, conviene tener claro qué parte debes declarar al fisco.

¿Cuánto se lleva Hacienda de los premios del sorteo del Día de la Madre?

Con un total de 105 millones de euros en premios, este sorteo es uno de los más generosos del año y tributa igual que todos los sorteos de la Lotería Nacional:

Los primeros 40.000 euros de cualquier premio se cobran íntegros, ya que están exentos de impuestos.

A partir de esa cantidad, Hacienda retiene un 20 %.

La retención se aplica de forma automática en el momento del cobro, por lo que, si tu décimo resulta ganador, no tendrás que realizar trámites adicionales.

Estos son los premios del Sorteo del Día de la Madre y las retenciones que aplica Hacienda:

Premio Especial: 15.000.000 €

  • Exentos: 40.000 €
  • Base sujeta a retención: 14.960.000 €
  • Retención del 20 %: 2.992.000 €
  • Importe neto aproximado: 12.008.000 €

Primer Premio: 130.000 € al décimo

  • Exentos: 40.000 €
  • Base sujeta a retención: 90.000 €
  • Retención del 20 %: 18.000 €
  • Importe neto: 112.000 €

Segundo Premio: 25.000 € al décimo

  • No supera el mínimo exento
  • Se cobra íntegro

Premios menores y reintegros

  • Todos están exentos
  • Se cobran al 100 %

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre es uno de los que más premios reparte. Con un solo décimo puedes ganar hasta 15 millones de euros, así que es una ocasión perfecta para compartir ilusión en un día tan especial.

Comprueba los resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre en la web de Antena 3 Noticias para saber si eres uno de los agraciados. Revisa cuánto se lleva Hacienda en cada premio y disfruta de la alegría de tu décimo ganador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Comprobar Lotería Nacional: resultado del Sorteo Extraordinario del Día de la madre

Comprobar Lotería Nacional: resultado del Sorteo Extraordinario del Día de la madre de hoy domingo 3 de mayo 2026

Sorteo del Día de la Madre de la Lotería Nacional

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Día de la Madre de la Lotería Nacional

Premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional

Premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional de hoy domingo 3 de mayo 2026

Sorteo del Cupón Extra del día de la Madre de la ONCE
ONCE

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Cupón Extra del día de la Madre de la ONCE

Comprobar Sorteo ONCE: resultados del Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre
ONCE

Comprobar Sorteo ONCE: resultados del Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de hoy domingo 3 de mayo 2026

Premios del Sorteo del Cupón Extra de la ONCE del Día de la Madre
ONCE

Premios del Sorteo del Cupón Extra de la ONCE del Día de la Madre de hoy domingo 3 de mayo 2026

El Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE vuelve un año más con millones en juego y la ilusión de siempre.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Loterías

Dónde han caído el bote de 13,4 millones de la Primitiva, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 2 de mayo de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 2 de mayo y dónde han sido validados.

SORTEOS ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 02 de mayo de 2026

LA PRIMITIVA HOY

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 02 de mayo de 2026

SORTEO BONOLOTO

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 02 de mayo de 2026

Publicidad