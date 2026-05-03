Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Día de la Madre de la Lotería Nacional

El Sorteo del Día de la Madre: uno de los más esperados del año

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre 2026 se celebra el domingo 3 de mayo y es uno de los sorteos más populares del calendario. Coincide con una fecha muy especial y reparte un Premio Especial de 15 millones de euros, además de un primer y un segundo premio y múltiples categorías menores.

Ya se ha convertido en una tradición, y muchas personas regalan un décimo como gesto simbólico hacia sus madres. Si tienes la suerte de resultar premiado, conviene tener claro qué parte debes declarar al fisco.

¿Cuánto se lleva Hacienda de los premios del sorteo del Día de la Madre?

Con un total de 105 millones de euros en premios, este sorteo es uno de los más generosos del año y tributa igual que todos los sorteos de la Lotería Nacional:

Los primeros 40.000 euros de cualquier premio se cobran íntegros, ya que están exentos de impuestos.

A partir de esa cantidad, Hacienda retiene un 20 %.

La retención se aplica de forma automática en el momento del cobro, por lo que, si tu décimo resulta ganador, no tendrás que realizar trámites adicionales.

Estos son los premios del Sorteo del Día de la Madre y las retenciones que aplica Hacienda:

Premio Especial: 15.000.000 €

Exentos: 40.000 €

Base sujeta a retención: 14.960.000 €

Retención del 20 %: 2.992.000 €

Importe neto aproximado: 12.008.000 €

Primer Premio: 130.000 € al décimo

Exentos: 40.000 €

Base sujeta a retención: 90.000 €

Retención del 20 %: 18.000 €

Importe neto: 112.000 €

Segundo Premio: 25.000 € al décimo

No supera el mínimo exento

Se cobra íntegro

Premios menores y reintegros

Todos están exentos

Se cobran al 100 %

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre es uno de los que más premios reparte. Con un solo décimo puedes ganar hasta 15 millones de euros, así que es una ocasión perfecta para compartir ilusión en un día tan especial.

Comprueba los resultados del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre en la web de Antena 3 Noticias para saber si eres uno de los agraciados. Revisa cuánto se lleva Hacienda en cada premio y disfruta de la alegría de tu décimo ganador.

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