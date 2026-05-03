Premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional de hoy domingo 3 de mayo 2026

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional se ha convertido en una cita destacada dentro del calendario de juegos en España, coincidiendo con una fecha especialmente significativa: el Día de la Madre. Este 2026 se celebra el domingo 3 de mayo, ¿te gustaría saber qué premios reparte?

Regalar un décimo de lotería es compartir ilusión. Y en una fecha como el Día de la Madre, ese gesto puede transformarse en un recuerdo especial, o incluso en un premio millonario.

Como cada año, este sorteo extraordinario pone en juego una gran cantidad de premios, destacando un premio especial de 15 millones de euros a un solo décimo, además de un primer premio y de un segundo premio de una suma económica importante.

También reparte múltiples premios menores y reintegros, así que es tu oportunidad para probar suerte.

Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional: ¿qué premios reparte?

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre destaca por una amplia distribución de premios, entre los que se encuentran:

Premio especial: 15.000.000 euros (fracción y serie)

(fracción y serie) Primer premio: 130.0000 euros al décimo

Segundo premio: 25.000 euros al décimo

Premios a las 4, 3 y 2 últimas cifras 3

Reintegros que obtendrás lo jugado (15 euros)

¿Cuánto se queda Hacienda del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre?

En el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre (como ocurre en cualquier otro sorteo de la Lotería Nacional en España) la fiscalidad es siempre la misma:

Hacienda se queda con un 20%, pero solo de la parte del premio que supere los 40.000 euros.

Esto significa que los primeros 40.000 euros están libres de impuestos. A partir de ahí, se aplica el 20% de retención automática.

En el caso de este sorteo extraordinario, solo tributan dos premios: el premio especial de 15 millones de euros y el primer premio de 130.000 euros.

En el caso del premio especial de 15 millones de euros, se tributa sobre casi la totalidad del importe, por lo que Hacienda retiene varios millones.

Por su parte, en el primer premio de 130.000 euros, los primeros 40.000 euros están exentos, y sobre los 90.000 restantes se aplica un 20%, lo que supone una retención aproximada de 18.000 euros.

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