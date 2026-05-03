Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Cupón Extra del día de la Madre de la ONCE

Con motivo del Día de la Madre, este sorteo extraordinario se convierte en una de las citas más especiales del año. No es solo una cuestión de premios, sino de todo lo que lo rodea: regalos simbólicos, números compartidos en familia y esa ilusión que acompaña a una fecha tan señalada.

El Cupón Extra del Día de la Madre mantiene viva esa tradición, combinando la emoción del juego con el valor emocional de celebrar a una de las figuras más importantes. Un contexto que hace que, más allá de las cifras, este sorteo tenga un significado diferente para muchos participantes.

El Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE pone en juego más de un millón de premios, con un premio principal de 17 millones de euros a las cinco cifras y serie. Sin embargo, esta cantidad corresponde al importe bruto, por lo que es importante tener en cuenta que no siempre coincide con el dinero que finalmente recibe el ganador, ya que entra en juego la fiscalidad.

En España, los premios de loterías cuentan con un sistema de tributación específico que se aplica también a este sorteo. No obstante, no todos los premios están sujetos a impuestos. De hecho, la mayoría quedan fuera de esta obligación gracias a un límite establecido.

Fiscalidad y cobro de premios del Cupón Extra del día de la madre ONCE

Cuando la suerte aparece, surgen también las dudas prácticas. Una de las más habituales tiene que ver con los impuestos. En este sorteo, como en otros similares, existe un umbral que conviene tener claro: los premios inferiores a 40.000 euros no tributan, por lo que se cobran íntegramente.

A partir de esa cifra, sí entra en juego Hacienda, pero con un matiz importante: el 20% solo se aplica sobre la cantidad que supera esos 40.000 euros, no sobre el total del premio.

El modo de cobro, por su parte, depende de cómo se haya adquirido el cupón. Quienes optaron por la compra online recibirán el dinero de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales. En cambio, quienes tengan un cupón físico deberán acudir a los canales habilitados, un proceso habitual para los jugadores más veteranos.

Para entender mejor cómo funciona, conviene verlo con un ejemplo práctico tomando como referencia el premio más alto del sorteo.

Ejemplo con el premio principal de 17 millones de euros:

Al tratarse de una cantidad muy superior al mínimo exento, este premio está sujeto a tributación. En concreto, los primeros 40.000 euros no tributan, pero el resto sí.

Esto significa que se aplica un 20% sobre 16.960.000 euros (la cantidad que excede los 40.000 euros).

(la cantidad que excede los 40.000 euros). El resultado es una retención de aproximadamente 3.392.000 euros .

. Por tanto, el ganador del primer premio recibiría finalmente unos 13.608.000 euros netos.

En la práctica, esto significa que solo los premios de mayor cuantía están sujetos a impuestos, mientras que el grueso de los premios queda libre de tributación. De este modo, el sistema está diseñado para que la mayoría de los agraciados reciban su premio completo, reservando la carga fiscal únicamente para los importes más elevados.

Hablar de impuestos puede parecer poco emocionante en comparación con la ilusión de ganar un premio, pero forma parte de la realidad de estos sorteos. Saber cuánto se va a recibir realmente permite evitar sorpresas y, sobre todo, tomar decisiones con mayor tranquilidad.

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