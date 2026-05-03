Comprobar Sorteo ONCE: resultados del Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de hoy domingo 3 de mayo 2026

El Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE ya está en marcha y la atención se centra ahora en conocer los números premiados. Este sorteo se celebra en la noche del 3 de mayo de 2026, en una franja aproximada entre las 21:15 y las 21:35 horas, momento en el que comienzan a hacerse públicos los resultados.

A medida que avanza la extracción, se van conociendo las combinaciones ganadoras, desde el gran premio hasta las diferentes categorías de terminaciones. En cuanto finaliza, los resultados oficiales se publican de forma prácticamente inmediata, lo que permite a los participantes comprobar su cupón sin apenas espera. En la web de Antena 3 Noticias te informaremos al minuto.

Este sorteo extraordinario destaca por su amplio reparto, con más de un millón de premios en juego y un primer premio de 17 millones de euros a las cinco cifras y serie. Una cifra que cada año despierta una gran expectación entre quienes siguen el resultado en directo o lo consultan minutos después.

Cómo comprobar los resultados del Cupón Extra del Día de la Madre

Una vez finalizado el sorteo, comprobar si un cupón ha sido premiado es un proceso rápido y sencillo que podrás hacer también desde la web de Antena 3 Noticias, donde te contaremos todo lo que ocurra en el sorteo en directo.

Para hacerlo correctamente, es importante fijarse en todos los detalles del cupón. En este sorteo, no solo cuenta el número de cinco cifras, sino también la serie, especialmente en el caso del premio mayor, que corresponde a una combinación concreta.

También es recomendable revisar bien cada categoría, ya que existen múltiples premios asociados a las últimas cifras del número. En muchos casos, un simple detalle puede marcar la diferencia entre no tener premio o llevarse una cantidad.

Un sorteo con gran seguimiento cada año

El Cupón Extra del Día de la Madre se ha consolidado como uno de los sorteos más seguidos del año, en parte por su cercanía con una fecha tan señalada. Son muchos los que participan movidos no solo por el premio, sino por el componente simbólico que tiene este sorteo.

El precio accesible del cupón, de 5 euros, facilita que muchas personas se animen a participar, ya sea de forma individual o compartiendo número con familiares. Además, la amplia variedad de premios hace que las opciones de obtener algún retorno sean mayores que en otros sorteos.

Con los resultados ya publicados, llega el momento clave: revisar el cupón, confirmar el número y, quién sabe, descubrir si la suerte ha decidido quedarse en casa en un día tan especial.

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